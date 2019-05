Fortnite - Funko veröffentlicht neue Pop-Figuren mit übergroßem Loot-Llama

Funko produziert neue Figuren von Fortnite aus dem „Funko Pop!“-Sortiment. Darunter befindet sich ein „Loot-Llama“ in Übergröße. Das riesige Lama ist ab Juli 2019 erhältlich, doch es gibt noch mehr!

Die Figuren von Funko sind äußerst begehrt. Insbesondere die Pop-Figuren haben es Fans von unterschiedlichsten Franchises angetan. Aktuell hat Funko nochmal eine neue Ladung Pop-Figuren angekündigt, die sich auf Fortnite beziehen.

Lama in XXL

Darunter befindet sich neben den Fortnite-Skins Leviathan, DJ Yonder oder Tomatenkopf sogar ein Loot-„Llama“ in Übergröße. Das Lama ist ganze 10 Zoll groß, also 25,4 Zentimeter. Falls ihr euch ein Lama in das heimische Wohnzimmer stellen möchtet oder ein Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht, dann solltet ihr die neue Warenladung womöglich im Auge behalten.

Ihr könnt das neue Lama unter anderem via Entertainment Earth schon jetzt vorbestellen, der Online-Shop liefert das „Loot Llama Pop“ auch nach Deutschland. Oder ihr wartet darauf, dass die neuen Figuren beim Händler eures Vertrauens eintreffen.

Am Ende war es nur eine Frage der Zeit, bis Funko ein Lama aus Fortnite ins Sortiment aufnimmt. Immerhin ist es die ikonische Figur aus dem Spiel, die noch bekannter als sämtliche Skins sein dürfte. Die Figuren in Übergröße kommen erfahrungsgemäß immer recht gut an bei den Käufern.

Hier seht ihr, welche Skins noch so alles als Figur zu haben sein werden. Die neuen Figuren sollen im Juli 2019 veröffentlicht werden. Würdet ihr solch eine Figur kaufen? Schreibt es gerne unterhalb der News in die Kommentare.