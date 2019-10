Fortnite - Die Fans rasten aus: So reagieren die Fans auf das Ende

Fortnite ist jetzt offiziell „broken“, Epic Games hat Fortnite gelöscht. Mit so einem Ende hätte wohl niemand gerechnet, aber das Event sollte nicht umsonst den Namen „the End“ tragen. Die Fans sind mehr als überrascht.

Fortnite ist offiziell kaputt, das wars. Ein Schwarzes Loch, das alles verschlingt, sollte das spektakuläre Ende des gleichnamigen Events darstellen. Es hat das Spiel und alle Inhalte buchstäblich aufgesogen und nun ist nichts mehr übrig. Die Spieler schauen in die schwarze Röhre.

So sollte die 10. Season also enden, Epic Games hat „Fortnite“ einfach gelöscht. Das übertrifft alle Vorstellungen oder gar die vorangegangenen Ereignisse. Die Spieler haben entsprechend reagiert, die dem Event beiwohnten oder das Spektakel im Livestream verfolgten.

Fortnite Im Schwarzen Loch verschlungen, aber ihr könnt jetzt cheaten und Mini-Game freischalten

Fans rasten aus

Während die Fans nun also „Fortnite: Chapter 2“ entgegenfiebern oder einfach nur den Season-11-Start mit einer neuen Karte abwarten, sind sie immer noch aus dem Häuschen. Ein paar Eindrücke haben wir euch nachfolgend eingebunden:

The Simpsons predicted the end of Fortnite 🤔 #FortniteBlackout pic.twitter.com/f40109Oh8H — Marvan Vales (@MarvanV10) October 14, 2019

This was probably the craziest thing I've ever seen! 🚀🌌#Fortnite pic.twitter.com/URHtgEHoan — TheRealFGaming (@TheRealFGaming) October 14, 2019

This is what the #Fortnite event feels like right now pic.twitter.com/C70Asc2whY — hxccat (@xDeathMeowtal) October 13, 2019