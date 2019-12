Fortnite - Exklusiver Clip zu Star Wars Episode 9 beim Crossover-Event enthüllt

Am Wochenende fand das „Star Wars“-Event in „Fortnite“ statt und wie angekündigt bekamen die Spieler einen exklusiven Ausschnitt aus dem kommenden Kinofilm „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ zu sehen.

Epic Games und Disney haben sich am Wochenende für ein exklusives Star Wars-Event zusammengetan. Passend zum Kinostart von „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ durften Fans in die Rolle von Finn, Rey oder in die Anzüge der Sturmtruppen in Fortnite schlüpfen, zahlreiche Lichtschwertkämpfe austragen oder eine Schlacht zwischen dem Millennium Falken und TIE Fightern erleben.

Exklusiver Clip mit Rey, Finn und Poe

Zum krönenden Abschluss präsentierte Regisseur J. J. Abrams den anwesenden Spielern einen exklusiven Filmausschnitt aus dem großen Finale der Skywalker-Saga, passenderweise im Autokino Risky Reels. Darin sehen wir Rey, Finn und Poe Dameron, die sich wohl auf einem feindlichen Sternenzerstörer der Ersten Ordnung befinden und von Sturmtrupplern überrascht werden. Rey nutzt ihre Macht, um mit einem Jedi-Trick die Gedanken ihrer Feinde zu überzeugen, dass sie einfach passieren können, ohne dass Alarm geschlagen wird. Den gezeigten Clip könnt ihr hier sehen:

Der Andrang auf das angekündigte „Star Wars“ Ingame-Event war wohl so enorm, das Berichten nach zwischenzeitlich die Server zusammenbrachen und einige Spieler sich nicht mehr rechtzeitig einloggen konnten. Epic Games hat sofort darauf reagiert und die Premiere des Clips ein wenig nach hinten verschoben, bis das Problem behoben werden konnte.

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers kommt am 18. Dezember in die Kinos. Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit Wochen. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich beeilen. Die ersten Vorstellungen dürften schon so gut wie ausverkauft sein. Hier könnt ihr den kompletten Clip noch einmal im Detail sehen: