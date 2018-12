Fortnite - Erster offizieller Teaser zu Season 7 ist da, Startdatum bestätigt!

Epic Games hat begonnen, die neue Season 7 für Fortnite: Battle Royale vorzustellen. Im Laufe der nächsten Tage wird es mehrere Teaser geben, die das neue Thema einläuten und neue Skins womöglich erstmalig präsentieren.

Frostige Lande tun sich am Horizont von Fortnite auf. Epic Games hat vor wenigen Minuten den ersten Teaser zur neuen Season 7 veröffentlicht.

Fortnite Beliebtestes Spiel bei Minderjährigen in Deutschland

Erster Teaser zu Fortnite: Battle Royale Season 7

Über das finale Thema darf bis zum offiziellen Release noch ein wenig spekuliert werden. Epic Games schreibt diesbezüglich:

''A bitter ice spreads... 3 days to Season 7.''

Im Mittelpunkt steht scheinbar nach Season 6 wohl nun der Winter oder gar ein Winterfest. Ein Schneesturm, der sich derzeit der Karte von Fortnite: Battle Royale nähert, soll dies untermauern. Womöglich wird es fortan ein Eisbiom geben, Teile der Karte könnten diesbezüglich abgeändert werden.

In den nächsten Tagen werden wohl weitere Teaser folgen, die bereits im Vorfeld auf die neuen Skins deuten werden. Wir aktualisieren diese News regelmäßig mit den neuen Teasern, also schaut gerne jeden Tag vorbei, um auf den aktuellen Stand der Dinge zu bleiben!

Fortnite Achtjähriger bekommt eigenen Skin

Die 6. Saison wird voraussichtlich am 5. Dezember 2018 enden und die neue Saison wird wieder einen Tag danach starten, also am 6. Dezember 2018, wie dem Teaser zu entnehmen ist.