Fortnite - Epic Games veröffentlicht Teaser zu Season 10

Der Battle-Royale-Shooter „Fortnite“ von Epic Games wird im August 2019 in Season 10 starten. Nach etlichen Leaks haben die Entwickler jetzt den vollständigen Teaser veröffentlicht, bevor die zehnte Saison heute offiziell starten soll.

Bereits seit einigen Tagen machen mehrere Teaser zur 10. Saison des Battle-Royale-Shooters Fortnite die Runde, die auf ein Zeitreise-Szenario hindeuten. Jetzt haben die Entwickler den vollständigen Teaser veröffentlicht.

Fortnite Weiterer Teaser zur 10. Season ist da, Zeitreisen immer wahrscheinlicher!

Teaser zu Fortnite Season 10

Bereits am heutigen 01. August soll der Battle-Royale-Modus von „Fortnite“ in die zehnte Saison starten. Während konkrete Informationen noch immer auf sich warten lassen, bestärkt ein neuer Teaser jetzt die Spekulationen um ein Zeitreise-Szenario.

In dem kurzen Clip sehen wir den Fortnite-Helden Jonesy, wie er nach einer gewaltigen Explosion durch die Luft gewirbelt wird. Dort schwebt er an zahlreichen markanten Anspielungen auf vorangegangene Saisons vorbei.

The Zero Point is exploding. Get ready for #SeasonX dropping 8.1.2019. pic.twitter.com/11t14SC1eI — Fortnite (@FortniteGame) July 31, 2019

Fortnite Der 16-jährige Spieler Bugha gewinnt den Fortnite World Cup 2019

Am Ende sieht er sich zudem mit dem Meteoriten konfrontiert, der die Geschehnisse der vierten Season von „Fortnite“ dominiert hat. Vorangegangene Teaser deuten darauf hin, dass sich in Season 10 alles um Zeitreisen drehen könnte.

Was genau uns in „Fortnite“ Season 10 erwartet, werden wir vermutlich bereits in Kürze erfahren. Immerhin soll die neue Saison schon heute an den Start gehen. Offizielle Informationen und Patchnotes gibt es bislang noch nicht. Sobald es etwas Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns.