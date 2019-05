Fortnite - Diese Firma bietet 1000 US-Dollar und kostenloses Internet für 50 Stunden Spielzeit

In den USA sucht aktuell ein Unternehmen nach einem glücklichen Zocker, der sich für das Spielen von „Fortnite“ bezahlen lässt. Richtig gelesen. Hier bekommt ein Auserwählter ein Paket mit einem ordentlichen Batzen Geld und einer Internetverbindung und muss dafür schlichtweg spielen.

Wir haben schon viele kuriose Dinge zu Fortnite gelesen. Das Jobangebot des amerikanischen Internetanbieters HighSpeedInternet lässt diese aber weit hinter sich. Aktuell sucht das Unternehmen nach einem gewillten Spieler, der „Fortnite“ zockt und sich dafür bezahlen lassen will. Wir sind uns sicher, dass sie schnell Andrang haben werden.

Der Auftrag: Im Zeitraum vom 07. Juni bis 31. Juli 2019 runde 50 Stunden in „Fortnite“ auf den Tisch bringen, sei es auf einer bereits vorhandenen Konsole oder dem PC. Als Kompensation gibt es nicht nur eine Highspeed-Internetanbindung für ein Jahr samt entsprechendem Router, der auf Gaming ausgelegt ist, sondern auch noch 1000 US-Dollar obendrauf.

Kleiner Haken: Der glückliche Gamer, dem dieses Paket zufällt, muss hin und wieder Bericht darüber erstatten, wie die schnelle Internetverbindung seine Leistungen in „Fortnite“ verbessert hat. Zudem müssen die 50 Stunden live auf Twitch übertragen werden.

Wer jetzt schon seinen Lebenslauf umschreibt, sollte auch noch den letzten Abschnitt dieser News lesen. Das Gesuch richtet sich leider nur an Bewohner der USA, die über 18 Jahre alt sind und in den USA arbeiten dürfen. Wir schauen in die Röhre und zocken einfach so weiter „Fortnite“.