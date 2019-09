Fortnite - Dark Legends-Skins geleakt und sie sind verdammt cool

Der Battle-Royale-König „Fortnite“ erhält wohl ein neues Outfit-Paket, das den Namen Dark Legends trägt und die neuen Skins sehen verdammt cool aus. Dataminer haben die kosmetischen Items schon vor der Ankündigung entdeckt.

Die halbe Welt spielt Fortnite und investiert regelmäßig Echtgeld in V-Bucks, um diese wiederum in neue, kosmetische Items zu stecken, was Epic Games schließlich zu einem Rekordumsatz von 3 Milliarden US-Dollar in 2018 verhalf.

Und auch nach dem großen Eingangs-Hype ist „Fortnite“ immer noch ein großes Thema. Epic Games hält an dem etablierten Geschäftsmodell fest, der Ingame-Shop bekommt stetig attraktive Angebote, die die Spieler bei der visuellen Laune halten sollen.

Sei es nun ein neuer Skin, eine neue Spitzhacke oder doch ein neuer Hängegleiter. Für jeden ist etwas dabei. Und wer richtig Geld loswerden möchte, der kauft sich ein ganzes Bundle mit einem All-in-1-Glücklichpaket. Spielerisch gibt es zwar keine Vorteile, aber die Items sehen eben gut aus.

Dark Legends-Skins überzeugen

Aktuell spekuliert das Netz, welchen kosmetischen Clou Epic Games als nächstes plant und alles deutet auf die Dark Legends-Skins, die den aktuellen Daten des Spiels zu entnehmen sind.

Die neuen Bundle mit den Dark Legends-Items könnten den Spielern gefallen. So sind die Skins an bereits bekannte Outfits angelehnt – nur eben in einer Dark-Variante, mysteriös und geheimnisvoll.

Der Leaker Lucas7Yoshi hat den einen oder anderen Skin mitsamt Rucksack bereits aus den Tiefen des Programmcodes gefischt und so sehen sie aus:

Allem voran sehen wir hier die Dark Red Knight, der an den legendären Red Knight-Skin angelehnt ist und das Dark Shield, während sich das Outfit Dark Wild Card (angelehnt an Wild Card) mitsamt Wild Cube ebenfalls zu den legendären Gegenständen zählen lässt. Dazu kommen noch Dark Jonesy – was wiederum das Pendant zum Standard-Outfit entspricht – und die Dark Axe, eine dunkle Spitzhacke eben.

Ob und welche Outfits, Spitzhaken, Rücksäcke und Hängegleiter aus dieser Produktlinie noch so alles ihren Weg in den Shop finden, sehen wir womöglich schon in Kürze. So oder so müssen wir eingestehen, dass die Designs der Skins in jedem Fall etwas Ansprechendes haben. Hier legt Epic Games immer noch viel Wert auf einen großen Wiedererkennungswert. Was haltet ihr von den neuen Dark-Skins? Lasst es uns unterhalb in den Kommentaren wissen.