Fortnite - Das Crossover-Event mit Avengers Endgame bringt neue Skins und Emotes mit sich

Epic Games und Marvel starten pünktlich zu „Avengers: Endgame“ ein Crossover-Event. Über den offiziellen Twitter-Account von „Fortnite“ stellen euch die Macher neue Sets, Skins und Emotes vor.

Der Film Avengers: Endgame ist derzeit in aller Munde, da wird es Zeit für ein Thanos-Comeback im Battle-Royale-Shooter Fortnite. Ein Crossover-Event von Epic Games und Marvel bringt den Spielern einige neue Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sich mit Thanos und seinen Chitauri gegen die Helden stellen und das auch noch stylisch in neuen Outfits und mit neuen Skins für die Ausrüstung.

Avengers: Endgame Bricht jetzt schon sämtliche Rekorde an den Kinokassen!

Im Spiel gilt es sich zahlreichen „Avengers: Endgame“-Herausforderungen zu stellen um so an den Quinjet Glider, Sprays, Banner und weitere Belohnungen zu kommen. Die Avenger-Sets und die neuen Emotes könnt ihr im Item Shop erwerben.

Earn the Avengers Quinjet Glider, Sprays, Banners and more free rewards by completing the Marvel’s Avengers: Endgame Challenges. #FortniteXAvengers pic.twitter.com/p6fuQRXenS — Fortnite (@FortniteGame) 26. April 2019

Guardians of the Galaxy

Fans von Guardians of the Galaxy können sich über das Star-Lord-Outfit von Marvel freuen. Bestückt mit neuen Skins für die Ausrüstung und einem neuen Tanz-Emote wird es Zeit sich den Herausforderungen in „Fortnite“ zu stellen.

© Epic Games / Marvel

Time for a dance off, bro.



Get the new Dance Off emote along with Marvel's Star-Lord Outfit. The Guardians of the Galaxy Set is available in the Item Shop now! #FortniteXAvengers pic.twitter.com/veEPdRjnOO — Fortnite (@FortniteGame) 30. April 2019

Black Widow

Auch ein neues Black Widow-Set steht beim Crossover-Event bereit, um mit ihr stilecht Herausforderungen zu meistern. Ein neues Emote bietet Auflockerung während der Kämpfe oder um Siege gebührend zu feiern.

© Epic Games / Marvel

Dancing Widow 🕷️



Purchase the new Widow’s Pirouette in the Item Shop along with the Marvel’s Avengers Set! pic.twitter.com/FBwv8zb8I7 — Fortnite (@FortniteGame) 26. April 2019

Was haltet ihr von dem Crossover-Event? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.