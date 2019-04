Fortnite - Crossover-Event zu Avengers Endgame angedeutet

Oberfiesling Thanos steht offenbar kurz vor einem Comeback im Battle-Royale-Shooter Fortnite. Pünktlich zum Kinostart von Avengers: Endgame bringen die Macher offenbar ein neues Crossover-Event an den Start.

Zum Kinostart des Blockbusters „Avengers: Infinity War“ vor gut einem Jahr kam es bereits zur Kollision der Welten von Marvel und „Fortnite“, jetzt steht uns offenbar eine noch umfangreichere Kollaboration ins Haus.

Bereits Anfang April stießen Dataminer beim Durchforsten der Spieldateien auf einen neuen Eintrag zum schnippsenden Fiesling Thanos, der bereits vor einem Jahr den Battle-Royale-Shooter für ein zeitlich befristetes Event unsicher machte.

Wie der offizielle Twitter-Account von „Fortnite“ nun andeutet, steht uns zum Kinostart von „Avengers: Endgame“ ein neues Event bevor, dass deutlich mehr zu bieten haben könnte als nur Thanos.

Zumindest für den ehemaligen „CS:GO“-Profi und Streamer Shroud ist das Event Grund genug nach seinem Techtelmechtel mit Apex Legends „Fortnite“ erneut zu installieren.

O boyhere we go again. Time to reinstall baby let's GET IT!