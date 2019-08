Fortnite - Crossover mit Borderlands: Psycho-Paket und mehr im neuen Update!

Durch ein ominöses Wunder ist die Pandora-Risszone auf der „Fortnite“-Karte erschienen. Nun können sich alle Spieler des Battle-Royale-Titels am Crossover zu „Borderlands 3“ erfreuen. Das Psycho-Paket enthält kosmetische Items, die an den Loot-Shooter angelehnt sind.

Epic Games hatte es bereits im Vorfeld angeteasert. Fortnite: Battle Royale sollte ein neues Crossover bekommen. Doch dieses Mal nicht etwa mit Marvel, sondern viel mehr mit einem Branchenkollegen. Ein Teaser-Bild zeigte bereits heute Morgen eine Kollage mit einem bekannten Gesicht.

FortniteXMayhem beinhaltet doch tatsächlich ein Crossover mit Borderlands 3. Epic Games hat das Crossover nun mit einem offiziellen Trailer angekündigt, den wir euch nachfolgend eingebunden haben:

Fortnite trifft auf Borderlands 3

Der sogenannte Fortnite X Wahnsinn soll die Grenzen zum Wahnsinn überschreiten. Laut Epic soll es Challenges geben, die sich auf das Borderlands-Universum beziehen. Das bedeutet also wieder kostenlose Belohnungen, kosmetische Psycho- und Claptrap-Gegenstände und einiges mehr für alle Spieler.

So heißt es im offiziellen Blogpost, dass die Bewohner von Pandora nun in „Fortnite“ angekommen seien. Demnach habt ihr ab heute die Möglichkeit, den Wahnsinn selbst zu erleben. Und dann dauert das Spektakel bis zum 10. September 2019 an. Besucht also die Pandora-Risszone und stellt euch den Herausforderungen, wenn ihr auf der Jagd nach Belohnungen seid.

Ihr könnt das Psycho-Paket ganz einfach im Shop kaufen. Im Kreativmodus lässt sich zudem ein eigenes Pandora erschaffen. Probiert es am besten selbst einmal aus!

Schildblase: Es gibt mit dem aktuellen Update übrigens ein neues Item für den Kampf. Die Schildblase schützt euch vor Projektile und Explosionen. Begebt euch unter die Schildblase in Sicherheit.