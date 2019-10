Fortnite - Buchstabe R in Chapter 2, Season 1 finden, so geht's!

Die neue Karte von „Fortnite: Kapitel 2“ bietet neue Quests und wie jedes Mal müsst ihr euch auf die Suche nach den FORTNITE-Buchstaben begeben. Wir haben das für euch übernommen, damit ihr euch mit dieser Hilfestellung die Zeit ersparen könnt. Hier findet ihr den Buchstaben R.

Das 2. Kapitel in Fortnite ist mit der 1. Season angelaufen und mittlerweile ist die 3. Woche der Herausforderungen freigeschaltet. Es gilt wie in jeder Saison die FORTNITE-Buchstaben zu finden.

Wir verraten euch heute, wo ihr den 3. Buchstaben R findet. Damit es für euch ganz einfach geht, haben wir die Lösung nachfolgend in unserem Guide vorbereitet.

Der 3. Buchstabe: R

Wo befindet sich der 3. Buchstabe aus der zugehörigen Quest? Ihr müsst erst einmal acht Quests aus der aktuellen Woche abschließen, um den entsprechenden Ladebildschirm zu erhalten.

Wo gibt es Buchstabe R (Letter R)? Wenn ihr acht Aufgaben gemeistert habt und den Ladebildschirm euer Eigen nennen dürft, geht es auch schon mit der Suche los. Ihr solltet jedoch beachten, dass ihr acht Aufgaben aus der Mission Im Schlürfsaft geschmiedet abschließen müsst, damit ihr den Ladebildschirm mit dem versteckten R freischaltet und den Buchstaben finden könnt.

Aber wo befindet sich der Buchstabe schlussendlich auf der Karte? Einige werden ihn bereits entdeckt haben, doch wir zeigen euch hier, an welcher Stelle ihr auf der Map suchen müsst. Ihr seht den Punkt auf der folgenden Karte:

© Epic Games / PlayCentral-Montage

Das versteckte R befindet sich also ganz im Süden in Slurpy Swamp. Ihr müsst euch der Anlage von rechts, also aus dem Osten nähern. Wenn ihr im Slurpwasser vor Slurpy Swamp steht, erkennt ihr den Buchstabe R unterhalb des Laufstegs, direkt unter dem Rohr, das ins Wasser ragt.

Aber vergesst nicht, dass ihr zuvor die acht Aufgaben abschließen müsst! Wir wünschen euch viel Erfolg bei den neuen Aufgaben.

