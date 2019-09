Fortnite - Das Batman-Event verwandelt Tilted Town in Gotham City

Die Kooperation zwischen Epic Games und dem DC-Franchise bringt Batman nach „Fortnite“. Somit könnt ihr künftig in die Haut von Batman sowie Catwoman schlüpfen und stilecht auf einer thematisch angepassten Map spielen.

Passend zum 80. Geburtstag von Batman holt Epic Games den Fledermausmann nach Fortnite. Um sich richtig hineinfühlen zu können, kommen originalgetreue Kostüme und Items direkt mit ins Spiel. Mehr zu den Kostümen, Waffen und Items haben wir hier für euch zusammengefasst.

Das Event läuft vom 21. September bis zum 06. Oktober 2019. Die zur Verfügung gestellten Herausforderungen sind in diesem Zeitraum für alle kostenlos, nicht nur für die Besitzer des Battle-Passes.

Tilted Town wird zu Gotham City

Obwohl es zahlreiche kosmetische Items und originalgetreue Kostüme gibt, reicht das noch nicht vollends aus, um wirklich stilecht in den Kampf zu ziehen. Aus diesem Grund verwandelt Epic Games die Tilted Town Map kurzerhand in das dunkle und mysteriöse Gotham City.

Tilted Town ist das einzige Gebiet im gesamten Spiel, in dem es nicht möglich ist, zu bauen oder Ressourcen abzutragen. Das Gebiet befindet sich in seiner eigenen Sphäre, die gleichzeitig als Grenze fungiert. Perfekt also, um in das Batman-Abenteuer zu starten.