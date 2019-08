Fortnite - 16-jähriger Spieler gewinnt 3 Mio. US-Dollar: So viel muss er an Steuern zahlen

Der 16-jährige Kyle „Bugha“ Giersdorf gewann beim „Fortnite World Cup“ insgesamt 3 Millionen US-Dollar. Allerdings wollen von dieser Summe erst noch Steuern gezahlt werden - und die sind nicht ganz ohne!

Während des Fortnite World Cup setzte sich der 16-jährige Kyle „Bugha“ Giersdorf beim Finale in New York durch und gewann schließlich das Preisgeld in Form der unvorstellbar hohen Summe von 3.000.000 US-Dollar. Allerdings wandern nicht die vollen 3 Mio. Dollar in die Taschen des begabten Spielers, schließlich gehen davon noch ordentlich Steuern ab.

Wenn das Finanzamt ruft

Schließlich müssen 8,82 Prozent an Steuern an das Finanzamt in New York gezahlt werden. Es entfallen also schon einmal 264.000 Dollar. Doch damit noch nicht genug, denn laut Dexerto muss Bugha durch sein immenses Preisgeld den Spitzensteuersatz von 39,4 Prozent bezahlen. Es entfallen also noch einmal 1.182.000 Dollar.

Insgesamt müssen von den 3 Mio. Euro also 1.446.600 Dollar an das Finanzamt gezahlt werden. Fast die Hälfte des Gewinns kann entsprechend direkt wieder abgezogen werden, da es für Steuern verwendet wird.

Trotzdem handelt es sich bei dem Nettobetrag noch immer um eine ordentliche Summe, die der 16-Jährige gut anlegen sollte, um erst einmal ein sorgenfreies Leben führen zu können. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass Bugha durch seine Teilnahme und seinen überraschenden Sieg beim World Cup unzählige neue Abonnenten auf den verschiedenen Plattformen hinzugewonnen hat, durch die er in Zukunft wohl ebenfalls gutes Geld verdienen dürfte:

Follower bei Twitch:

15. Juli: 58.000

Heute: 204.000

Follower bei Twitter:

15. Juli: 20.000

Heute: 291.000

Abonnenten bei YouTube:

15. Juli: 34.000

Heute: 372.000

