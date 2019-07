Fortnite - Der 16-jährige Spieler Bugha gewinnt den Fortnite World Cup 2019

Habt ihr das Finale online verfolgt? Was war euer Highlight? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.

Bereits das erste Spiel im Finale lief gut für ihn und auch bei den nächsten konnte er sich ohne große Schwierigkeiten an die Spitze kämpfen. Insgesamt kam er auf 59 Punkte vor dem zweitplatzierten „Psalm“, der sich über ein Preisgeld von 1.800.000 US-Dollar freuen darf.

Die besten 100 Solo-Spieler und die 50 besten Duos aus aller Welt kamen nach den Qualifikationsrunden in New York zusammen und kämpften vom 26. - 28. Juli im Finale um den Sieg und insgesamt 30.000.000 US-Dollar Preisgeld.

Der Weg zum Fortnite World Cup begann am 13. April 2019 mit zehn wöchentlichen Online-Open-Qualifikationsrunden. Bis zum 16. Juni gab es für die Teilnehmer insgesamt 1.000.000 US-Dollar, die je nach Platzierung unter den Spielern aufgeteilt wurden.

Der „Fortnite“ World Cup ist vorbei und nach zahlreichen Qualifikationsrunden setzte sich der 16-jährige Kyle „Bugha“ Giersdorf beim Finale in New York durch.

