The Forest - Für PS4 veröffentlicht: Meilenstein von 5 Millionen verkauften Einheiten auf dem PC

The Forest ist nun ab sofort für die Konsole PlayStation 4 erhältlich, doch der Siegeszug auf dem PC scheint ungebrochen. So verbuchen die Entwickler nunmehr über 5 Millionen Verkäufe via Steam.

Da darf man gratulieren! Endnight Games hat mit The Forest den magischen Meilenstein von 5 Millionen verkauften Einheiten erreicht. Wie das Entwicklerstudio nun in einer Pressemitteilung verlauten lässt, handelt es sich hierbei um die PC-Version. Diese feierte vor einiger Zeit ihren Release in der Vollversion und ließ das Early-Access-Programm auf Valves Vertriebsplattform Steam somit hinter sich, in es am 30. Mai 2014 eintrat.

The Forest auf der PlayStation 4

Und dabei dreht sich derzeit doch im Grunde alles um den Release auf der PlayStation 4. Der Titel ist nämlich am gestrigen Tage auf der PS4 erschienen. Ihr könnt also nun zwischen diesen beiden Plattformen wählen.

Doch wie es scheint, hat die PC-Version noch lange nicht ausgedient. Die Entwickler versprechen diesbezüglich einen neuen Patch, der schon im Dezember veröffentlicht werden soll. Der Fokus liegt hier auf einer neuen Kreatur und einer neuen Waffe, während es neue Gebäude und Kleidungsstücke ebenfalls ins Spiel schaffen.

Kritiker sprechen vom besten Survival-Horror-Game für den PC. Falls ihr die Indie-Simulation noch nicht ausprobiert habt, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür sein! Der Titel kostet im PlayStation Store rund 17 Euro, auf Steam erhaltet ihr das Spiel für den gleichen Preis.

