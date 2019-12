The Forest - Gibt es einen Nachfolger? Erster Trailer zu Sons of the Forest veröffentlicht

„The Forest“ erregte bereits im Jahr 2014 als Early-Access-Spiel viel Aufmerksamkeit und die Herzen der Fans werden nun erneut höher schlagen. Im Rahmen der Game Awards 2019 kündigte Endnight Games anscheinend einen Nachfolger an.

Das Survival-Horror-Computerspiel The Forest war eine neue Erfahrung für Survival-Fans. Verschiedenste Monster und Mutanten machten es schwer, auf der Insel zu überleben und sich etwas aufzubauen. Während der Game Awards 2019 wurde scheinbar ein Nachfolger dazu angekündigt: „Sons of the Forest“.

The Forest Überleben im Wald

Das wissen wir bereits

Der veröffentlichte Trailer ließ aufgrund seines Stils früh darauf schließen, dass es mit „The Forest“ zu tun hat, und doch scheint „Sons of the Forest“ etwas ganz Eigenes zu sein. Bisher bekannte Informationen lassen einen Nachfolger erahnen.

Wieder einmal stürzt etwas auf einer Insel ab, doch dieses Mal handelt es sich nicht um ein Personenflugzeug, sondern um einen militärischen Hubschrauber. Die Worte „Fight Demons“ zieren den Unterarm eines Soldaten, den man dann anscheinend im First Person-Action-Spiel über die Insel lenkt.

Wann das Spiel erscheint und um was es sich am Ende wirklich handelt, bleibt abzuwarten. Wir halten euch bei PlayCentral auf dem Laufenden.