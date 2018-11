The Forest - Erscheint bald wohl auch für die Xbox, Termin für PS4-Version

The Forest wird in dieser Woche für die PlayStation 4 erscheinen. Eine Xbox One-Version ist bislang zwar noch nicht offiziell angekündigt, allerdings würden die Entwickler den Titel in Zukunft gerne für die Xbox veröffentlichen.

The Forest von Entwickler Endnight Games wird in dieser Woche für Sonys PlayStation 4 erscheinen. Besitzer einer Xbox One schauen bislang hingegen in die Röhre. Eine offizielle Bestätigung einer entsprechenden Version für die Microsoft-Konsole steht derzeit noch aus.

Xbox-Version könnte bald folgen

Gegenüber der Kollegen von Gamingbolt hat Endnight Games jetzt verraten, weshalb der Survivaltitel bislang nur für PC und PS4 veröffentlicht worden ist.

"Sony kontaktierte uns zum ersten Mal, als der erste Trailer für das Spiel veröffentlicht wurde", heißt es. "Wir konnten eine wirklich gute Beziehung zu ihnen aufbauen und wussten, dass wir uns als kleines Team nur auf eine Konsole fokussieren können, die nur für kurze Zeit exklusiv ist."

"Wir würden das Spiel in Zukunft gerne für die Xbox veröffentlichen."

Es scheint also, dass es sich dabei lediglich um eine Zeitexklusivität zwischen den Entwicklern sowie Sony handelt und eine Xbox One-Fassung noch erscheinen könnte, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.

In demselben Gespräch erzählte Terekhova außerdem, dass The Forest in technischer Hinsicht sowohl auf der PS4 als auch auf der PS4 Pro ziemlich ähnlich zu der PC-Version ausfällt.

The Forest ist am 30. Mai 2014 als Early-Access-Version auf Steam veröffentlicht worden. Die finale Fassung erschien am 30. April 2018. PlayStation 4-Besitzer können ab dem morgigen Dienstag, den 06. November 2018, einen Trip in den Wald wagen.