Firewatch - Erscheint in Kürze für Nintendo Switch

Die Nintendo Switch-Umsetzung des gefeierten Indie-Spiels Firewatch hat endlich einen Releasetermin erhalten. Wie Entwickler Campo Santo auf Twitter mitteilt, erscheint das Survival-Spiel bereits in knapp zwei Wochen im eShop.

Bereits im April diesen Jahres hatte Entwickler Campo Santo die Umsetzung für Nintendos Hybridkonsole angekündigt, deren Umsetzung offenbar mehr Zeit in Anspruch nahm, als ursprünglich gedacht.

Doch wie das kalifornische Studio jetzt bekannt gibt, sind die Arbeiten an der Portierung abgeschlossen und Firewatch wird am 17. Dezember im eShop der Nintendo Switch zum Download bereitstehen.

Firewatch is coming to Nintendo Switch on December 17th! We'll be in the Americas, Europe, Australia, and Japan eShops. pic.twitter.com/BJvPnTd4KU