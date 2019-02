Final Fantasy XV - Release-Termin für Episode Ardyn steht, 16-minütiger Prolog zum DLC veröffentlicht

Der letzte DLC zu Final Fantasy XV namens Episode: Ardyn erscheint schon bald, Square Enix hat das offizielle Release-Datum bestätigt und einen Prolog mit auf den Weg gegeben, der schon jetzt auf die Episode einstimmen soll.

Square Enix hat den Release-Termin für Final Fantasy 15: Episode Ardyn bestätigt. Der neue Story-DLC rund um Antagonist Ardyn erscheint bereits im kommenden Monat am 26. März 2019 für den PC, die PS4 und Xbox One. Zeitgleich haben sie einen neuen Prolog in Anime-Form veröffentlicht, der schon jetzt einen ersten Ausblick auf die neue Episode gewährleisten soll.

Final Fantasy XV: Episode Ardyn

Inhaltlich bekommen es die Spieler mit Ardyn zu tun, den sie bereits aus dem Hauptspiel kennen. Doch dieses Mal dürfen sie den Charakter selbst steuern und seine Geschichte aus einer ganz neuen Perspektive erleben. Der Tod und die Wiederbelebung spielen eine große Rolle, genauso wie sein Leidensweg. So werden die Spieler am Ende verstehen, wieso es zu der Konfrontation mit Noctis gekommen ist. Es wird also spannend, wenn die Spieler im März zurück nach Eos reisen.

Weitere Leckerbissen zu Final Fantasy XV wird es im Anschluss wohl nicht mehr geben. Die angekündigten DLCs zu Luna, Aranea und schlussendlich Noctis (in einem alternativen Universum) wurden vor einiger Zeit eingestellt. Produzent Hajime Tabata hat Square Enix zum Ende des letzten Jahres verlassen:

