Final Fantasy XV - DLC Episode Ardyn veröffentlicht - Informationen zum Update

Square Enix hat jetzt das Update 1.29 für „Final Fantasy XV“ veröffentlicht, das den letzten DLC Episode Ardyn im Gepäck hat. Darüber hinaus erhält der Multiplayer-Teil namens Gefährten das Update 1.03. Was die Aktualisierungen beinhalten und wie viel Platz ihr auf euren Festplatten bereithalten müsst, haben wir für euch zusammengefasst.

Final Fantasy XV nähert sich mit großen Schritten dem Ende der Produktion, denn mit Episode Ardyn ist heute der letzte DLC erschienen. Ursprünglich waren weitere Teile geplant, doch die Arbeiten an Episode Aranea, Episode Luna und Episode Noctis wurden eingestellt, da Hajime Tabata Square Enix letztes Jahr verließ.

In der Erweiterung schlüpfen die Spieler in die Rolle des Widersachers Ardyn und erleben dieses Mal seine Geschichte, also mal eine ganz andere Perspektive.

„Diese neue Episode dreht sich um die Vergangenheit von Noctis' Erzfeind Ardyn Lucis Caelum. Nimm die Rolle des rätselhaften Antagonisten ein und erfahre so mehr über sein dunkles Schicksal, warum er aus den Annalen von Lucis gelöscht wurde und was den Hass des einst selbstlosen Mannes geschürt hat“, so Square Enix.

Episode Ardyn Update 1.29

Das neue Update hebt „Final Fantasy XV“ auf die Version 1.29 an und ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Das Update fällt auf den verschiedenen Plattformen allerdings unterschiedlich groß aus. Während das Update bei der PC-Version relativ klein daherkommt, ist es auf der Xbox One sowie PS4 jeweils knapp 10 Gigabyte groß.

PC: 2,2 GB

PS4: 9,233 GB

XboxOne: 10,58 GB

Patchnotes:

Kompatibilität mit Episode Ardyn hinzugefügt

Musikstücke aus Episode Ardyn wurden der Tracklist hinzugefügt

Verteilung des Einmalig-exklusivem Master Assassin‘s Roben-Outfits im User-Inventar

Zahlreiche Bug Fixes

Gefährten Update 1.03

Der Multiplayer-Part des Titels „Final Fantasy XV: Gefährten“ hat mit Update 1.03 ebenfalls eine Aktualisierung für PS4 und Xbox One erhalten.

Hier sind die Downloadgrößen durchaus überschaubar. Für die PS4 benötigt ihr 1,28 GB Platz, die Xbox One hingegen nimmt 1,41 GB ein. Neben neuen Ausrüstungsgegenständen, könnt ihr euch neuen Quests stellen. Verschiedene Fehlerbehebungen sollen den Spielspaß verbessern.

Um „Episode Ardyn“ spielen zu können, wird das Hauptspiel „Final Fantasy XV“ benötigt. Solltet ihr es noch nicht besitzen, benutzt gerne den unteren Button.

