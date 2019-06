Final Fantasy XIV - Live-Action-Serie inklusive Chocobos angekündigt

Das MMORPG „Final Fantasy XIV“ bekommt seine eigene TV-Serie. Sony Pictures und Hivemind Productions kündigten eine Serienadaption zum 2013 erschienenen MMORPG an, die langjährige Fans der Reihe und Neulinge ansprechen soll.

Die Rollenspiel-Reihe Final Fantasy erfreut sich noch immer anhaltender Beliebtheit. Nach zahlreichen Spielen und Filmumsetzungen folgt nun eine Serienadaption von Final Fantasy XIV.

TV-Serie baut auf MMORPG auf

Allzu viel ist zur Serienumsetzung des MMORPGs „Final Fantasy XIV“ allerdings noch nicht bekannt. Sony Pictures Television und Hivemind, die Produktionsfirma, die derzeit auch an der Serie zu The Witcher werkelt, kündigten eine Partnerschaft mit Square Enix an.

Aus dieser Zusammenarbeit soll die erste echte Live-Action-Serie zur legendären Rollenspiel-Reihe entstehen, die in der Welt von Eorzea angesiedelt ist und auf „Final Fantasy XIV“ basiert.

Welt und Charaktere sollen direkt von dem MMORPG inspiriert sein, während das Projekt die vielseitigen Eigenheiten der ikonischen Reihe behandelt. Die Handlung soll sich um den Kampf zwischen Magie und Technologie drehen in der Mission, einem Land im Krieg endlich Frieden zu bringen.

Final Fantasy-Serie mit bekannten Charakteren

Für Chris Parnell, Vize-Präsident von Sony Pictures Television, ist die Serie der perfekte Einstieg für Fans und Neulinge:

„Die Serie vereint all die ikonischen Elemente in sich, die den Mythos Final Fantasy geprägt haben und es ist eine immense Ehre, Charaktere, Setting und Konzepte von Eorzea für das Fernsehpublikum zum Leben zu erwecken – darunter auch Fan-Favoriten wie Cid und natürlich die Chocobos.“

Geschrieben wird die Serie von Ben Lustig und Jake Thornton, während Jason F. Brown, Sean Daniel, und Dinesh Shamdasani von Hivemind als Executive Producer auftreten. Hivemind Vize-Präsident Jason Brown fügt hinzu:

„Wir arbeiten unermüdlich daran, Künstler aus der ganzen Welt zusammenzubringen die das außergewöhnliche Vermächtnis der Reihe und Millionen von Fans auf der ganzen Welt ehren.“

Final Fantasy XV DLC Episode Ardyn veröffentlicht - Informationen zum Update

Einen Starttermin, Schauspieler und Informationen dazu, wo „Final Fantasy XIV“ zu sehen sein wird, gibt es bislang noch nicht. Technisch gesehen handelt es sich dabei um die zweite Live-Action-Serie der Rollenspiel-Reihe. Bereits 2017 erschien die Netflix-Miniserie „Final Fantasy XIV: Dad of Light“, in der das MMORPG der Beziehung zwischen einem Vater und seinem Sohn neuen Aufwind verleiht.