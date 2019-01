Final Fantasy VII - KI-Technologie verbessert Grafik des Klassikers

Schöner sah Final Fantasy VII nie aus. Ein Modder hat es jetzt mithilfe von KI-Technologie und neuralen Netzwerken geschafft, die Hintergrundgrafiken des Spiels sichtlich zu verbessern.

Falls ihr nicht auf das Remake von Final Fantasy VII warten möchtet, dann hat ein Modder nun ein kleines Schmankerl für euch vorbereitet. Mit der Mod FF7 Remako HD könnt ihr den Klassiker in leicht abgewandelter Form mit verbesserter Grafik spielen.

Bessere Grafik durch KI-Upscaling

Die vorgerenderten Hintergründe von Final Fantasy 7 sind heutzutage nicht mehr sonderlich ansehnlich auf dem PC. Abhilfe kann da die neue Mod schaffen, die die Grafik mithilfe von AI-Technik verbessert. Die Hochskalierungen werden mithilfe von neuralen Netzwerken und künstlicher Intelligenz erreicht. Somit wird eine Auflösung erreicht, die viermal höher ist als die der Grafiken aus dem Original.

Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, wie man unterhalb der News auf den Bildern erkennen kann. Die Hintergründe wirken so weniger verpixelt und der Look aus dem Original kann beibehalten werden. Ein toller Mittelweg mit wenigen Abstrichen, die man an einigen Stellen trotzdem erkennt. Das gesamte Spiel soll durch die Mod aufgewertet werden.

In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Vorkommnisse, wo die gleiche Technologie angewandt wurde. Zum Beispiel hat ein Modder die Texturen von DOOM (1993) aufgewertet.

Die Mod kann auf der Seite des Modders übrigens kostenfrei heruntergeladen werden:

Oder ihr wartet auf das Remake von Final Fantasy VII, das sich bereits seit geraumer Zeit in Produktion befindet:

