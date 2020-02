Final Fantasy VII Remake - Was ist nur mit Karbunkel passiert? Fans vergleichen Design mit Sonic-Film

Jüngst wurden von Square Enix neue Bilder geteilt, die das Design von Karbunkel, Kaktor und Chocobo-Küken aufzeigen. Die Fans sind alles andere als begeistert und ganz offensichtlich abgeneigt von den fragwürdigen Designentscheidungen, die die Entwickler getroffen haben.

Square Enix hat jüngst das finale Design von Kaktor, Karbunkel und Chocobo-Küken präsentiert, also das Design, wie die Beschwörungen in Final Fantasy VII Remake aussehen, und die Community ist verwirrt.

Bei diesen Beschwörungen handelt es sich um besonders starke Materia, die ihr im Spiel auffinden und einsetzen könnt. Die Beschwörungen genießen seit je her einen hohen Stellenwert in der Welt von Final Fantasy. Doch das neue Antlitz von Chocobo-Küken und insbesondere Karfunkel hinterlassen nun staunende Gesichter und offene Münder bei den Fans.

Final Fantasy VII Remake Demo angezockt: Ist das neue Kampfsystem eine Revolution?

Karbunkel-Design für die Tonne?

Während wir Karbunkel in Final Fantasy XV noch als anmutiges, katzenähnliches Wesen präsentiert bekamen, macht Square Enix beim neuen Design scheinbar eine 180-Grad-Wende. Aber seht am besten selbst:

Das Problem ist ganz offensichtlich die Länge des Kopfes, die für Unstimmigkeiten sorgt. Im Schnitt tendieren die User im Netz dahingehend, dass die Köpfe einfach zu lang gezogen sind. Das trifft gleichermaßen beim Chocobo-Küken als auch bei Karbunkel zu. Irgendwie scheint sich das Problem also in beiden Designs vorzufinden, ein übergreifender Makel also, wie sich die Community sicher ist.

Doch wo es bei Chocobo-Küken noch einigermaßen streitbar erscheint, ob es einem nun gefällt oder nicht, hängen sich die Fans aber insbesondere an dem Design von Karbunkel auf. Kein Wunder, hällt man sich das alte Design aus „Final Fantasy XV“ vor Augen:

Unpopular opinion I guess but Chick Chocobo is cute!

The new Carbuncle tho.... I mean I wouldn't be as disappointed if FF15's PERFECT version wasn't already there ☹ pic.twitter.com/BGLsO1W2GL — 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐨 [ Blue Lions 🦁💙 ] (@xiRosso) February 13, 2020

Ob es bei dem großen Feedback zu einem Redesign kommt, bleibt abzuwarten. Bei Sonic hat es schlussendlich auch etwas gebracht und nun scheinen sich alle mit dem neuen Sonic-Design einverstanden zu zeigen.

Insbesondere die menschenähnlichen Augen lösen meiner Meinung nach hierbei einen „Uncanny Valley“-Effekt aus. Deshalb ist das FFXV-Design auch dahingehend unvorbelastet, da hier die Augen eher einer Katze entsprechen.

Falls sich bei diesem Thema etwas tut, erfahrt ihr es bei uns. Wir haben euch nachfolgend noch ein wenig Feedback aus der Community eingebunden.

Aight, I'm gonna be "that guy" who edits a render and say "this is better", because Carbuncle is supposed to be cute! pic.twitter.com/Hx5YOu0tbY — Curagea (@curagea) February 13, 2020

Das Chocobo Küken und Carbuncle 😱



Ich weine wegen dem Design. #LRT pic.twitter.com/Rk1oFH9uAT — Shiro 🐺 (@PolarWolfShiro) February 13, 2020

FF7R Carbuncle looking good pic.twitter.com/0UZ3wx4BOL — Zanda (@Door2Darkness_) February 14, 2020

Carbuncle is a travesty, but the chcoochick is just as bad. Reminds me of that abomination Howard the Duck. Must be the human eyes #ffviir pic.twitter.com/fyAR8b9FKo — Tin Tin (@ChilledFoodTin) February 14, 2020

What the fuck happened to carbuncle. The new one looks like it has a brain tumor pic.twitter.com/4Bi9ZJIiwR — Faceless Bakugou (@chumunga64) February 14, 2020