Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass aktuelle Konsolenspiele für die nächste Generation an Konsolen erscheinen. Insbesondere die Titel, die im Frühjahr 2020 (wie Cyberpunk 2077) erscheinen, werden aller Voraussicht nach einen Re-Release für die PS5 oder die Xbox Scarlett erhalten. So werden die Kunden im besten Fall zweimal zur Kasse gebeten oder die Abwärtskompatibilität greift, die nun seitens Sony und Microsoft groß beworben wird.

Final Fantasy VII Remake Spielbar auf der PS5

Ein Publisher hat bereits genauere Angaben gemacht und die Spielbarkeit auf der nächsten Generation bestätigt. Square Enix hat während der E3 2019 über einen möglichen Release von Final Fantasy 7 Remake für die PlayStation 5 und Xbox Scarlett gesprochen. Xbox Scarlett insbesondere deswegen, weil das Spiel nur zeitexklusiv für die PlayStation 4 erscheinen wird. So dürfte ein Re-Release für beide Konsolen angepeilt werden.

Yosuke Matsuda, Präsident und CEO von Square Enix, teilte Game Informer nun offiziell mit:

„Ich glaube, dass unsere Teams es so geschaffen haben, dass es beide (Generationen) unterstützen wird, die nächste und die aktuelle Generation an Konsolen. [...] Ich glaube, dass es so entwickelt wurde, dass es auf beiden (Generationen) spielbar ist. Deshalb bin ich darüber nicht besorgt und ich glaube, dass es die Fans gleichermaßen genießen können, inklusive auf der nächsten Generation an Spielkonsolen.“