Final Fantasy VII Remake - Genauer Blick auf Cloud: Remake soll realistisch und lebhaft werden

Für das Remake von Final Fantasy VII setzten sich alte Hasen zusammen. Charakter Designer Tetsuya Nomura entwickelte bereits die Charaktere für das Original und ist für das Remake als Direktor erneut für die Designs zuständig. Yoshinori Kitase und Kazushige Nojima sind ebenfalls wieder an Bord. Aufgrund der Größe des Spiels wird es in mehreren Episoden erscheinen.

Final Fantasy VII Remake Brandneue Screenshots durch Sony veröffentlicht

Cloud Strife gilt als einer der beliebtesten Charaktere aus dem „Final Fantasy“-Universum und Fans müssen sich nicht mehr allzulang auf die Veröffentlichung der neuen Version von Final Fantasy VII gedulden. Bis das Spiel erscheint, wird Square Enix nach und nach neues Material zu den Hauptcharakteren veröffentlichen – den Anfang macht Cloud, dessen Aussehen äußerst real und lebhaft erscheint.

Here's a quick look at the main hero of #FinalFantasy VII Remake, Cloud Strife!



Today we've released a number of wallpapers and avatars featuring Cloud, which you can grab from the official #FF7R website

