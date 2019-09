Final Fantasy VII Remake - Es gibt erstmals Gameplay mit deutscher Vertonung zu sehen!

Marvel - Warum die Russo-Brüder kein Interesse an den Disney Plus-Serien haben

The Game Awards - Datum für The Game Awards 2019 steht mitsamt Thema nun fest

Allgemein - So lange wird uns South Park noch begleiten

Disney Plus - Kostenloses Probeabo ab sofort in den Niederlanden verfügbar, das müsst ihr wissen!

Call of Duty: Modern Warfare - Beta in Deutschland nur mit PS Plus spielbar, aber nicht wegen des Multiplayers