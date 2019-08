Final Fantasy VII Remake - Der erste Vorgeschmack auf die deutsche Synchro!

Erstmals bekommen wir die deutsche Synchro vom „Final Fantasy 7 Remake“ zu hören. Square Enix veröffentlichte zur gamescom 2019 zu diesem Zweck einen neuen Trailer.

Es wurde im Vorfeld bereits von Square Enix angekündigt, dass das Final Fantasy 7 Remake eine deutsche Sprachausgabe erhalten wird. Nun veröffentlichte der Publisher im Rahmen der gamescom einen neuen Trailer, in dem erstmals die deutschen Stimmen zu hören sind.

Final Fantasy VII Remake Wird auf der gamescom anspielbar sein

Erstmals sind die deutschen Stimmen zu hören

Das Original erschien damals auf der PlayStation 1 noch komplett ohne Synchro, dementsprechend breitete sich die Verunsicherung der Fans aus, ob die deutsche Sprachausgabe tatsächlich etwas taugt. Nun können wir uns mit dem Hörbeispiel selbst ein Bild davon machen.

Der Trailer geht über drei Minuten. Von den gezeigten Szenen dürften Fans nichts Neues erwarten, denn es handelt sich um dieselben Bilder wie zur E3 2019. Jedoch wird uns ein guter Vorgeschmack auf die deutsche Vertonung geboten. Zwar werden die Synchronsprecher nicht aufgelistet, findige Fans haben dennoch schon die ersten Stimmen erkannt.

Wer sind die Sprecher?

So soll Cloud von Felix Mayer gesprochen werden, während Manja Doering der bezaubernden Aerith ihre Stimme leiht. Für die Vertonung von Tifa konnte wohl Shandra Schadt gewonnen werden.

Final Fantasy VII Remake Square Enix bestätigt noch einmal: Remake erscheint nur für die PS4

Auf der gamescom anspielbar

Wer diese Woche auf der gamescom vorbeischaut, kann bereits selbst Hand an die Neuinszenierung des JRPG-Klassikers anlegen. Ihr könnt „Final Fantasy 7 Remake“ sowohl bei Square Enix in Halle 9 als auch bei Sony in Halle 7 anspielen. Das Spiel erscheint am 03. März 2020

Den deutschen Trailer könnt ihr euch hier ansehen. Wie gefällt euch die Synchro?