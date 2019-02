Final Fantasy 7 Remake - Square Enix veröffentlicht 2019 ein großes Spiel, das für Rekordumsätze sorgen soll

Erscheint Final Fantasy 7 Remake noch in diesem Jahr? Ein aktueller Geschäftsbericht prognostiziert, dass das 4. Quartal 2019 für Rekordumsätze im Hause Square Enix sorgen wird.

Wird Final Fantasy 7 Remake schon im nächsten Geschäftsjahr veröffentlicht? Eine Prognose deutet darauf hin, dass Spare Enix im nächsten Fiskaljahr, das schon in Kürze startet, Großes bereithält. Die Verantwortlichen haben einen Finanzbericht (1-3Q-FY2019/3) veröffentlicht, der einige wichtige Infos zum dritten Quartal in 2019 preisgibt.

Im Detail sollen Shadow of the Tomb Raider und Just Cause 4 die Verkäufe im Vergleich zum letzten Jahr ordentlich angekurbelt haben. Neue Updates in der Zukunft sollen diese noch weiter anheizen. Im 4. Quartal in 2019 soll es zum Beispiel einige Preisnachlässe geben. In Hinsicht auf Just Cause 4 gibt es keine genauen Zahlen, aber dafür kommt Shadow of the Tomb Raider mit 4,12 Millionen verkauften Einheiten zum Ende des Quartals daher.

Rekordeinnahmen im 4. Quartal 2019?

Doch viel interessanter sind die Ausblicke auf FY2020/3, also aufs kommende Fiskaljahr, das bereits am 1. April 2019 seinen Anfang nimmt und am 31. März 2020 endet. In der Prognose ist die Rede vom 4. Quartal des Jahres, also Oktober bis Dezember 2019, was FY2020/3 entspricht. Square Enix ist sich schon jetzt sicher, dass im Fiskaljahr 2020, genauer gesagt in diesem Quartal, mit Rekordeinnahmen zu rechnen ist!

Spätestens auf der E3 2019 wird es wohl die ersten handfesten Infos dazu geben, wie Square Enix zu verstehen gibt. Erst dann wird wohl aufgeklärt, welcher Titel für diese Rekordumsätze sorgen soll. Allem voran deutet alles auf Final Fantasy VII Remake. Unter anderem hat Nobuo Uematsu vor einiger Zeit durchsickern lassen, dass das Remake seinen Release-Zeitraum verpasst hat. So liegt es nur nahe, dass der Titel in diesem Jahr erscheint. Oder zumindest die erste Episode des Spiels, immerhin ist der gesamte Titel in drei Episoden aufgeteilt:

Es ist natürlich auch möglich, dass es sich hierbei um einen unbekannten Titel handelt. Aber der Gedanke liegt nahe, dass es ein bekanntes Franchise ist. Ansonsten wären die Einnahmen wohl nicht garantiert und die Prognose hätte wenig Aussagekraft.