Final Fantasy 7 Remake - Square Enix enthüllt neuen Co-Director

Bislang gibt es immer noch viele Fragen in Bezug auf Final Fantasy VII Remake. So gibt es unter anderem immer noch keine Infos zum Release des Spiels. Doch wir wissen nun, wer der neue Co-Director zum Start des neuen Fiskaljahrs wird.

Wir gehen zwar davon aus, dass in diesem Fiskaljahr (2020) ein Franchise-Riese wie Final Fantasy VII Remake auf die Spieler warten könnte, allerdings steht bislang noch kein offizielles Release-Datum fest. Square Enix gab in einem aktuellen Geschäftsbericht (1-3Q-FY2019/3) lediglich preis, dass "etwas Großes, das für Rekordumsätze sorgen“ soll, auf die Spieler wartet.

Final Fantasy 7 Remake Square Enix veröffentlicht 2019 ein großes Spiel, das für Rekordumsätze sorgen soll

Doch wir wissen bereits, dass Final Fantasy 7 Remake ein Mammuthprojekt wird, weshalb sich die Entwickler dazu entschlossen haben, das Spiel in drei Episoden zu spalten. Das Gute daran ist, dass die erste Episode schon vor der Fertigstellung des gesamten Spiels veröffentlicht werden könnte, was den Release-Zeitraum nach vorne verschieben dürfte. Obgleich der angedachte Zeitraum seitens Square Enix wohl bereits hinter uns liegt.

Co-Director von Final Fantasy 7 Remake

Neben all dem Unbekannten gibt es nun jedoch eine handfeste Neuigkeit, denn Square Enix hat kürzlich mitgeteilt, welchen Co-Director sie nun eingesetzt haben.

Zum Start des neuen Fiskaljahrs ist es keine Seltenheit, dass sich Unternehmen nach neuen Mitarbeitern umsehen. So trat Naoki Hamaguchi bereits vor einiger Zeit seinen Dienst als „Project-Lead“ an. Doch nun wurde die offizielle Webseite aktualisiert und Naoki Hamaguchi ist als Co-Director von Final Fantasy 7 Remake eingetragen. Demnach wird er nun Tetsuya Nomura, dem Director des Spiels, als Co-Director zur Seite stehen. Hamaguchi hat in der Vergangenheit an folgenden Titeln mitgewirkt:

Final Fantasy XII (2006) - Visual Effects: Real-Time Rendering

Final Fantasy XIII (2009) - Lead Event Programmer, Crystal Tools Development Staff

Final Fantasy XIV (2010) - Client Programming

Final Fantasy XIII-2 (2011) - Lead Application Programmer

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (2013) - Main Programmer

Mobius Final Fantasy (2015) - Project Leader

Final Fantasy 7 Remake befindet sich derzeit in Entwicklung für die PlayStation 4, doch eine Version für die Nintendo Switch ist ebenfalls denkbar.

