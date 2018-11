Final Fantasy 7 Remake - Kein Entwicklungsstop: Tetsuya Nomura meint, Entwicklung schreite gut voran

Einige Berichte haben kürzlich über einen vermeintlichen Entwicklungsstop in Hinsicht auf Final Fantasy VII Remake gesprochen. Nomura Tetsuya klärt auf, dass an den Berichten nichts dran sei.

Wenn es nach Nomura Tetsuya geht, schreitet die Entwicklung von Final Fantasy VII Remake sehr gut voran. Die Produktion des Spiels, das bereits 2015 während der Sony-PK auf der E3 angekündigt wurde, wurde zuerst von CyberConnect2 entwickelt, ehe die Entwicklungsarbeiten zurück in die Inhouse-Studios von Square Enix verlagert wurden.

Vor einiger Zeit gab es eine Stellenausschreibung seitens Square Enix, das Unternehmen hat offensichtlich nach Kernmitglieder für das Remake gesucht.

Kein Entwicklungsstop

Im Detail spricht sich Tetsuya Nomura nun gegenüber der Famitsu aus. Hier wurden einige Dinge klargestellt, die zuvor wohl missverstanden schienen. So hieß es in einigen Berichten, dass der Entwicklungsstand auf Eis liege. Die Arbeit an dem Titel solle erst frühestens nach dem Release von Kingdom Hearts III weitergehen, so die Kernaussage aus den Berichten.

Doch Nomura gibt Entwarnung und meint:

''Das war keine offizielle Info, [...] Wie ich auf der E3 sagte, die Entwicklung schreitet gut voran.''

Er gibt zu verstehen, dass die PR-Abteilung von Square Enix einen Fokus auf Kingdom Hearts 3 gelegt hat, aber im Anschluss solle sich der Fokus hingehend des Remakes verschieben. Demnach bittet er die wartende Fangemeinde noch ein wenig um Geduld.

Wann der Titel für die PlayStation 4 erscheint, ist bis dato noch unklar. Es ist jedoch bereits kommuniziert worden, dass der Titel in mehreren Episoden aufgeteilt wird. Erst kürzlich hieß es noch, dass das Spiel wohl viel zu früh angekündigt wurde. Auf einen baldigen Release ist bisher nicht zu hoffen.

