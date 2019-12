Final Fantasy 16 - Tetsuya Nomura bestätigt: FFXVI wird produziert

Nach dem Erfolg von Final Fantasy XV steht es wohl außer Frage, dass Square Enix einen weiteren Teil der Hauptreihe produzieren lässt. Und dennoch gab es bislang noch keine direkten Anhaltspunkte dafür, ob ein Final Fantasy XVI jemals wirklich erscheinen wird. Bis jetzt zumindest.

Final Fantasy XV Ein fantastisches Kunstwerk?

Der bekannte Charakterdesigner von Square Enix, Tetsuya Nomura, der kurzzeitig an „Final Fantasy 15“ als Direcor gearbeitet hat, bevor er durch Hajime Tabata ersetzt wurde, und aktuell am Remake von Final Fantasy VII als Director beteiligt ist, nachdem er in Kingdom Hearts 3 eine ähnliche Rolle einnahm, hat sich nun offiziell auf seinem Twitter-Account zu einem Nachfolger von Final Fantasy geäußert.

It's been stated before, but due to FFXV's success, single-player FF will continue on and FFXVI will be created.



More details later. pic.twitter.com/iwu4MrMsMp