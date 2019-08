FIFA 20 - Vorgestellt: Der Straßenfußball-Modus VOLTA im Gameplay-Trailer

Der brandneue VOLTA-Modus will in „FIFA 20“ für zusätzlichen Spielspaß sorgen und den Fußball zurück auf die Straße bringen. Was euch in dem Modus erwartet, haben die Verantwortlichen von Electronic Arts jetzt verraten.

Die Wahrheit liegt im Sportspiel FIFA 20 von Electronic Arts nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Straße. Denn neben klassischen Matches wartet das Spiel mit dem brandneuen VOLTA-Modus auf, der sich am ikonischen „FIFA Street“ orientiert. Was euch darin erwartet, haben die Entwickler jetzt verraten.

Das erwartet euch im VOLTA-Modus von FIFA 20

Die Ankündigung des VOLTA-Modus für „FIFA 20“ war die vielleicht größte Überraschung bei der ersten Präsentation des Spiels, bislang waren konkrete Informationen allerdings Mangelware. Doch das hat sich jetzt geändert.

Mit dem neuen Spielmodus bekommt ihr eine brandneue Spielerfahrung geboten, in der ihr Pässe über die Bande spielen und Futsal-Drags zeigen könnt. Das Gameplay von VOLTA baut auf den Spielelementen von „FIFA 20“ auf.

Während der VOLTA-Modus die Spielmechaniken weiterentwickelt und verfeinert, erwarten euch gleichzeitig komplett neue und einzigartige Mechaniken.

Laut Electronic Arts dürft ihr euch auf enorme Vielfalt und Vielseitigkeit freuen und erlebt diverse Modi mit ganz unterschiedlichen Spielbedingungen und Regelkombinationen, die die zentralen Elemente des Straßenfußballs im Spiel widerspiegeln.

Ihr bestimmt die Regeln für den VOLTA-Modus

Im Detail heißt es weiter, dass ihr die Regeln für den VOLTA-Modus frei bestimmen dürft. Vereinfachte Regeln, individuelle Ballmechaniken, unterschiedliche Spielarten (Torhüter als Feldspieler, Straßenfußball mit Torhütern, Futsal) sollen so für eine ganz andere Spielerfahrung sorgen, als es in den klassischen Modi von „FIFA 20“ der Fall ist.

Im Anstoßmodus tretet ihr mit Spielern der weltbesten Vereine auf der Straße an, wobei mit zahlreichen Optionen und VOLTA-Hausregeln ein ganz persönliches Spielerlebnis erschaffen werden kann, beispielsweise mit Survival, Keine Regeln oder Torvorgabe.

Außerdem erwartet euch ein Storymodus, der durch die Welt von VOLTA führt. Im Online-Multiplayer steht euch in „FIFA 20“ zudem die VOLTA-Tour zur Wahl, in der ihr zu verschiedenen Orten rund um den Erdball reist.

Darunter Berlin, Tokio, Amsterdam, New York, Kapstadt, Mexiko-Stadt, Rom, Paris und mehr. In der VOLTA-Liga hingegen sorgen die Ergebnisse eurer Spiele für Auf- und Abstiege, während ihr im Onlinemodus durch Siege in höhere Divisionen aufsteigt.

Weitere Details zum Gameplay und den Spielmodi des VOLTA-Modus findet ihr auf der offiziellen Website des Spiels. „FIFA 20“ erscheint am 27. September für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.