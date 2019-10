FIFA 20 - TOTW3  Diese Spieler könnten es in die Auswahl schaffen

Seit Ende letzter Woche rollt in „FIFA 20“ endlich wieder der Ball. Fans des Ultimate Teams fiebern bereits dem Mittwoch entgegen, denn dann erscheint das dritte Team der Woche. Wir schauen uns an, welche Spieler es in das TOTW3 schaffen könnten.

Endlich rollt in FIFA 20 wieder der virtuelle Ball. Star des Spiels ist natürlich abermals der Sammelkarten-Modus FIFA Ultimate Team (FUT), in dem morgen das neue Team der Woche bekannt gegeben wird. Wir schauen uns an, welche Spieler es ins TOTW3 schaffen könnten.

FIFA 20 TOTW – Das ist das Team der Woche

FUT-Profis kennen das TOTW natürlich bereits. Alle Neueinsteiger hingegen können mit dem Begriff vermutlich nur wenig anfangen, daher hier eine kurze Erklärung. Jede Woche stellt Electronic Arts für den Ultimate Team-Modus von „FIFA 20“ eine Mannschaft aus den besten Spielern aus Liga- und Nationalmannschafts-Wettbewerben aus aller Welt zusammen.

Akteure, die in der vergangenen Woche durch ihre Leistungen im realen Sport auf sich aufmerksam gemacht haben, schaffen es in einer verbesserten Form in das Team der Woche, kurz TOTW. Diese Karten unterscheiden sich bereits optisch von der normalen Variante des jeweiligen Spielers, zudem sind ihre Werte erhöht, was sie für das eigene Team oder auf dem Transfermarkt besonders begehrt macht.

Diese limitierten Karten sind allerdings nur für die Dauer von einer Woche in den Karten-Packs zu finden, danach könnt ihr nur noch an die Profis kommen, wenn ihr auf dem Transfermarkt horrende Summen investiert. Wie ihr schnell an Münzen kommt, haben wir euch bereits in unserem Guide verraten.

Die Kollegen von FIFAUTeam haben fein säuberlich alle bisherigen Teams der Woche zusammengefasst.

TOTW 3 in FIFA 20: Unsere Vorhersage

Das TOTW in „FIFA 20“ setzt sich immer aus 23 Spielern zusammen: Neben elf Akteuren in der Startformation werden auch die Bank und die Reserve mit einzigartigen Profis bedacht. Dabei werden alle nur erdenklichen Positionen vom Torwart über die Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer abgedeckt.

Fans der deutschen Bundesliga konnten sich in der vergangenen Woche beispielsweise über Innenverteidiger Willi Orban von RB Leipzig oder Coutinho vom FC Bayern freuen. Hier sind die TOTW3-Predictions und einige Vorhersagen der Kollegen von FIFA-Profi Austor:

Torhüter:

TW: Jan Oblak (Atletico Madrid)

TW: Alban Lafont (FC Nantes)

TW: Marc-André ter Stegen (FC Bacelona)

Verteidiger:

IV: Kostas Manolas (SSC Neapel)

IV: Stefan Radu (Lazio Rom)

RV: Mathieu Debuchy (AS Saint-Etienne)

LV: Junior Firpo (FC Barcelona)

RAV: Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers)

IV: Marcel Tisserand (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld:

ZM: Miralem Pjanic (Piemonte Calcio)

RM: Serge Gnabry (Bayern München)

ZM: Georgino Wijnaldum (FC Liverpool)

ZOM: Alejandro Gomez (Atalanta)

ZM: Tanguy Ndombele (Tottenham Hotspur)

ZM: Stefano Sensi (Inter Mailand)

ZM: Hassan Al Habib (Al Hazem)

ZOM: Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Stürmer:

LF: Quincy Promes (Ajax Amsterdam)

LF: Sam Larsson (Feyenoord Rotterdam)

ST: Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach)

ST: Loren Moron (Real Betis)

ST: Andrea Belotti (FC Turin)

ST: Ollie Watkins (Brentford)

ST: Islam Slimani (AS Monaco)

ST: Rodrigo Pinho (CS Maritimo)

Welche Spieler es tatsächlich in das TOTW3 von „FIFA 20“ geschafft haben, erfahrt ihr am morgigen 02. Oktober. Ab dann sind die Spieler eine Woche lang in den Gold-Packs des FUT-Modus zu finden.