FIFA 20 - Das sind die 100 besten Spieler

Wer sind die 100 stärksten Spieler in FIFA 20 von Electronic Arts, das Ende September erneut zum virtuellen Kick lädt? Electronic Arts hat die Werte der besten Spieler bekannt gegeben, in diesem Jahr gibt es sogar ein paar Überraschungen.

FIFA 20: Die stärksten Spieler

Alle Jahre wieder stellt sich im Vorfeld der Veröffentlichung die Frage nach den Spieler-Ratings der bekanntesten Fußballstars. Für „FIFA 20“ hat das Warten nun endlich ein Ende. In der Top-10 finden sich einige Überraschungen und sogar ein deutscher Profi ist dabei.

Den Spitzenplatz sichert sich in diesem Jahr der Argentinier Lionel Messi vom FC Barcelona, dicht gefolgt vom ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo von Piemonte Calcio – das ist zumindest der Name des Teams von Juventus Turin in „FIFA 20“, die in diesem Jahr exklusiv beim Konkurrenten „eFootball 2020“ auflaufen.

Mit dem Torhüter des FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, hat es in diesem Jahr sogar ein Deutscher unter die zehn stärksten virtuellen Fußballer geschafft.

Das sind die 10 stärksten Spieler in FIFA 20:

Lionel Messi, FC Barcelona - Gesamtwertung: 94 Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio - Gesamtwertung: 93 Neymar Jr., PSG - Gesamtwertung: 92 Eden Hazard, Real Madrid - Gesamtwertung: 91 Kevin De Bruyne, Manchester City - Gesamtwertung: 91 Jan Oblak, Atlético de Madrid - Gesamtwertung: 91 Virgil van Dijk, Liverpool - Gesamtwertung: 90 Mohamed Salah, Liverpool - Gesamtwertung: 90 Luka Modric, Real Madrid - Gesamtwertung: 90 Marc-André ter Stegen, FC Barcelona - Gesamtwertung: 90

Der erste Bundeliga-Profi findet sich übrigens auf Platz 15 wieder. Angreifer Robert Lewandowski vom FC Bayern München kommt auf eine Gesamtwertung von 89. Torhüter Manuel Neuer erzielt eine Gesamtwertung von 88 und landet auf Platz 27, genauso wie Marco Reus von Borussia Dortmund.

Die weiteren Platzierungen der 100 besten Spieler findet ihr auf der Website von Electronic Arts. Am morgigen 10. September wird eine Demo zu „FIFA 20“ erscheinen, in der ihr den neuen VOLTA-Modus und den 11v11 Anstoß-Modus ausprobieren könnt.