FIFA 20 - Günstig kaufen: Angebote für PS4, Nintendo Switch, Xbox, PC

Die Fußballsimulation „FIFA 20“ von EA erscheint am 27. September 2019, doch einige Vorbesteller können sogar schon heute loslegen. Wir verraten euch, was ihr zum Start müsst und geben euch günstige Angebote mit auf den Weg.

Passend zum Release von FIFA 20 am 27. September 2019 haben wir euch die besten Angebote und Deals herausgesucht. Falls ihr das Spiel also günstig für die PS4, Nintendo Switch, Xbox One oder den PC kaufen möchtet, seid ihr hier bestens informiert, um zu sparen.

Angebote für FIFA 20

Einige Händler haben verschiedene Angebote aufgeführt. Dazu zählt unter anderem die Standard-Edition, die Champions Edition und die Ultimate Edition, während die Nintendo Switch mit der sogenannten Legacy Edition bedacht wird:

FIFA 20 Standard Edition: 59,00 Euro*

FIFA 20 für Nintendo Switch: 49,00 Euro*

FIFA 20 Champions Edition: 89,99 Euro*

FIFA 20 Ultimate Edition: 99,99 Euro*

Wichtig: Ab dem 19. September konnten Mitglieder bei EA Access Premier bereits mit „FIFA 20“ loslegen. Mit dem Basismodell gibt es eine Play First Trial auf der PS4, Xbox One und den PC, die 10 Stunden der Vollversion im Spiel freischaltet.

Zudem erhaltet ihr eine Kombiversion mit entsprechenden Fifa Points. Am meisten spart ihr wie so oft bei der Version mit den meisten Points:

FIFA 20 Standard + 4600 Points: 98,99 Euro*

FIFA 20 im Konsolen-Bundle

Nun kommen wir zu den Bundles. Ein besonderes Schnäppchen macht ihr mit der Xbox One S 1TB. Die gibt es schon für 179 Euro im Angebot, ihr spart bei MediaMarkt auf den Normalpreis 33 Prozent. Zudem wartet eine PS4 (500GB) mit FIFA 20 für 349 Euro und eine PS4 Pro (500GB) mit FIFA 20 für 449 Euro auf euch.

Xbox One S mit FIFA 20 kaufen*

PS4 mit FIFA 20 kaufen*

PS4 Pro mit FIFA 20 kaufen*

Aber was muss ich über den Release wissen? Ab dem heutigen 24. September 2019 gibt es für alle Käufer der Ultimate- und Champions-Edition Zugriff auf die Vollversion des Spiels. Wenn ihr euch also noch heute diese Version kauft, könnt ihr also direkt loslegen. Lediglich Käufer der regulären Standard-Version müssen bis zum 27. September 2019 warten. So oder so gibt es aber einige Vorbesteller-Boni, also lohnt sich selbst der Einkauf der Standard-Version am heutigen Tag.

Icon-Leihspielerwahl: Wähle 1 von 5 Icon-Leihobjekten (mittlere Version) für fünf FUT-Partien

Gold Packs: Bis zu drei seltene Gold-Packs - drei Wochen lang eins pro Woche

Special Edition FUT-Trikots

Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr euch „FIFA 20“ kaufen sollt, dann legen wir euch unseren umfangreichen Test ans Herz:

FIFA 20 Stillstand trifft Abwechslung: Die Prollo-Inszenierung im Test

© EA

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt und Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.