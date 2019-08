FIFA 20 - gamescom-Trailer rückt die Bundesliga in den Mittelpunkt

Seit dem vergangenen Wochenende rollt der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder. Pünktlich zur gamescom 2019 präsentiert EA Sports einen neuen Trailer zu „FIFA 20“, der die höchste deutsche Fußball-Liga in den Mittelpunkt rückt.

Bundesliga-Start und der Auftakt der gamescom 2019 in einer Woche? Was böte sich dazu besser an, als ein brandneuer Trailer zu FIFA 20 von EA Sports. Der diesjährige Ableger der Sportspielreihe wird die bislang umfangreichste Bundesliga-Erfahrung bieten.

FIFA 20 Vorgestellt: Der Straßenfußball-Modus VOLTA im Gameplay-Trailer

Die Bundesliga in FIFA 20

Mit einem brandneuen Trailer zu „FIFA 20“ reist Electronic Arts zur gamescom 2019, die heute ihre Pforten öffnet. Passend zur Heimat der Messe thematisiert das neue Video die Bundesliga, die sich im Sportspiel so authentisch präsentiert, wie nie zuvor.

So soll „FIFA 20“ die definitive Bundesliga-Erfahrung bieten. So werden alle 36 Teams der 1. und 2. Bundesliga im Spiel enthalten sein. Darüber hinaus könnt ihr euch auf 13 brandneue lizenzierte Stadien freuen und somit eure Freunde in der Heimat eures Lieblingsclubs herausfordern.

Im Spiel vertreten sind folgende 18 deutschen Stadien:

SIGNAL IDUNA PARK in Dortmund

BORUSSIA-PARK in Mönchengladbach

VELTINS-Arena in Gelsenkirchen

Olympiastadion in Berlin

wohninvest WESERSTADION in Bremen

Commerzbank-Arena in Frankfurt

RheinEnergieSTADION in Köln

Volkswagen Arena in Wolfsburg

Red Bull Arena in Leipzig

BayArena in Leverkusen

PreZero Arena in Sinsheim

WWK ARENA in Augsburg

OPEL ARENA in Mainz

Düsseldorf-Arena

Volksparkstadion in Hamburg

HDI-Arena in Hannover

Max-Morlock-Stadion in Nürnberg

Mercedes-Benz Arena in Stuttgart

Neue Headscans und Übertragungen

Doch damit nicht genug. Mehr als 180 neue Spieler-Headscans erwecken eure Lieblingsspieler der Bundesliga in „FIFA 20“ realistischer denn je zum Leben. Thorgan Hazard, Julian Brandt, Lucas Hernandez oder Kai Havertz präsentieren sich in diesem Jahr realistischer als je zuvor.

Für das ultimative Bundesliga-Feeling sollen zudem die offiziellen Übertragungen im Karrieremodus und im Anstoßmodus sorgen, die mit sämtlichen visuellen und akustischen Elementen der Bundesliga-Spiele aufwarten.

FIFA 20 Was erwartet uns in der Demo? Release, Teams und Inhalte

Wer selbst Hand an „FIFA 20“ legen möchte, erhält ab heute auf der gamescom 2019 am Stand von Electronic Arts in Halle 6 die Möglichkeit dazu. Alle Daheimgebliebenen fiebern hingegen der Demo zum Spiel entgegen, dessen Release-Termin Electronic Arts vermutlich noch in dieser Woche verraten wird. Darüber hinaus stimmt ein weiterer Trailer auf den brandneuen VOLTA-Storymodus ein.