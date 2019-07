FIFA 20 - Erste Stars für das Cover enthüllt

Electronic Arts hat die ersten Stars auf dem Cover von „FIFA 20“ enthüllt. Mit dabei sind unter anderem Eden Hazard und Virgil van Dijk. In Kürze soll noch das Titelbild der Ultimate Edition bekannt gegeben werden.

Für viele Fußballer dürfte es eine große Ehre sein, einmal auf dem Cover einer Fußball-Simulation aufzutauchen. Nun wurden die ersten Stars für das Titelbild von FIFA 20 bekannt gegeben.

Auf der Standard Edition soll in diesem Jahr Eden Hazard von Real Madrid abgebildet sein. Auf der Champions Edition soll wiederum Virgil van Dijk vom FC Liverpool zu sehen sein, der in der abgelaufenen Saison unter anderem die Champions League gewinnen konnte.

Das sagen die Fußballer zur Cover-Ehrung

Eden Hazard: „EA Sports FIFA ist das grösste Fußballspiel der Welt und ich spiele es schon seit Jahren gegen meine Brüder. Mit FIFA 20 weltweit in den Läden zu stehen ist wirklich unglaublich und ich hoffe, dass ich die Spieler so sehr anheizen kann, wie ich es auch für mich selbst tun werde, wenn ich diese Saison für Real Madrid auf dem Platz stehen werde!“ Virgil van Dijk: „Für mich ist es eine Ehre, das Cover von FIFA 20 zu zieren. Ich spiele FIFA schon so lange, wie ich mich erinnern kann und es macht mich wirklich unglaublich stolz, den FC Liverpool auf dem Cover eines so ikonischen Spiels repräsentieren zu dürfen.“

Kein Ronaldo mehr

In den vergangenen Jahren poste stets ​Cristiano Ronaldo auf dem Cover der FIFA-Spiele. Nachdem eine mutmaßliche Vergewaltigung bekannt wurde, entfernte ihn Electronic Arts jedoch von sämtlichen Promobildern. Ohnehin dürfte er angesichts der Partnerschaft von Juventus Turin mit PES 2020 keine großen Chancen auf einen Auftritt gehabt haben.

In Kürze soll zusätzlich zur Standard Edition und Champions Edition noch der Cover-Star der Ultimate Edition bekannt gegeben werden. FIFA 20 erscheint am 27. September 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

