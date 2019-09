FIFA 20 - Demo erscheint heute für PS4, Xbox One und PC, alle Infos zu den Uhrzeiten

Heute erscheint die Demo zu „FIFA 20“, eine genaue Uhrzeit hat Publisher Electronic Arts bislang allerdings nicht genannt. Doch aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Testversion am heutigen Nachmittag für die verschiedenen Plattformen zur Verfügung stehen.

Fußball-Fans dürfen sich am heutigen Dienstag, den 10. September 2019 auf die offizielle Demo zu FIFA 20 für PlayStation 4, Xbox One und PC freuen. Doch wann genau wird die Demo zu der Fußballsimulation für die verschiedenen Plattformen genau zur Verfügung stehen?

Um diese Uhrzeit startet die FIFA 20-Demo

Zwar hat Electronic Arts innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die „FIFA 20“-Demo am heutigen Tag erscheinen wird, einen genaue Uhrzeit hat der Publisher hingegen nicht genannt. Es wird allerdings damit gerechnet, dass es um 16 Uhr deutscher Zeit so weit sein wird und die Demo ab dann im PS Store für die PS4, im Xbox Store für die Xbox One sowie über Origin für den PC heruntergeladen werden kann.

Die Switch-Version des aktuellen Ablegers der Fußballsimulationen wird keine Demo erhalten.

Diese Teams stehen in der Demo wohl zur Verfügung

Bislang ist noch nicht bekannt, welche Teams in der Demo zu „FIFA 20“ enthalten sein werden. Laut einem Leak handelt es sich dabei aber um folgende Mannschaften:

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Liverpool

Manchester City

Paris Saint-Germain

Real Madrid

AS Rom

Club América

Los Angeles FC

Vissel Kōbe

Welche Änderungen gibt es in FIFA 20?

„FIFA 20“ wird über eine neue Ballphysik und überarbeitetes Gameplay verfügen. Außerdem dürft ihr euch über neue Lizenzen wie die rumänische Liga und einige neue Stadien freuen.

Das ist der Release-Termin

Der offizielle Release-Termin von „FIFA 20“ ist Freitag, der 27. September 2019. Die Fußballsimulation erscheint für PS4, Xbox One, PC und die Nintendo Switch.