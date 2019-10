Fear the Walking Dead - Staffel 6 soll mit vielen Neuerungen einen völlig anderen Weg einschlagen

Die Serie „Fear the Walking Dead“ wird nächstes Jahr mit der 6. Staffel fortgesetzt. Produzent Scott Gimple kündigt grundlegende Änderung mit einer völlig neuen Ausrichtung der Serie an.

Die Serie Fear the Walking Dead verabschiedete sich vor wenigen Wochen mit der 5. Staffel und einem schockierenden Finale. Während neben dem Spin-off auch die Hauptserie „The Walking Dead“ derzeit mit einem dramatischen Zuschauerverlust zu kämpfen hat, baut der US-Sender AMC das Zombie-Universum mit weiteren Ablegern und Filmen aus.

Dennoch möchte Scott Gimple als Produzent die Kritikpunkte für die letzte Staffel von „Fear the Walking Dead“ nicht unkommentiert lassen und kündigt einige Änderungen an. Für nächstes Jahr wurde bereits frühzeitig eine 6. Staffel bestätigt. Gimple stellt nun in Aussicht, dass für die Serie ein paar wichtige und grundlegende Veränderungen geplant seien.

Düstere Story mit neuen Gegnern geplant

Man wolle zum einen die Art des Geschichtenerzählens ändern, auch soll sie sich künftig stark von den übrigen TWD-Serien unterscheiden. Von einem komplett anderen Format ist sogar die Rede:

„Wir werden unsere Charaktere in Staffel 6 auf eine völlig andere, weitaus düstere Reise schicken. Das erfordert, dass sie sich nicht nur einem Gegner stellen müssen. Auch wird ihr Glaube an eine gütige Welt, für die sie bisher gekämpft haben, auf Schritt und Tritt in Frage gestellt.“

Aus verständlichen Gründen möchte Scott Gimple so früh noch nicht weiter ins Details gehen. Weiterhin mit an Bord sind die beiden Autoren und Showrunner der Serie, Andrew Chambliss und Ian Goldberg.

Währenddessen dürfen sich Fans auf die 10. Staffel von The Walking Dead freuen, die in den USA auf AMC und zeitgleich auf dem deutschen Pay-TV-Sender Fox ausgestrahlt wird.