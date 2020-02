Fast & Furious 9 - Große Trailer-Premiere: Vin Diesel gibt wieder Vollgas!

Auf diesen Tag haben die Fans hingefiebert: Endlich ist der erste Trailer zu „Fast & Furious 9“ da. Im Rahmen eines großen Live-Konzertes, bei dem die „Fast & Furious“-Stars um Vin Diesel zugegen waren, wurde der rasante Apettithappen zum kommenden Action-Film offenbart. Mit einer Laufzeit von vier Minuten macht der Trailer heiß auf das adrenalingeladene Abenteuer von Dom Toretto.

Sehr selten wird für die Enthüllung eines einzigen Trailers ein ganzes Event veranstaltet. Für Fast & Furious 9 ließ sich Universal Pictures diesen Trubel nicht nehmen und lud Stars wie Cardi B, Wiz Khalifa und Ludacris nach Miami ein, um auf der Bühne zu performen und auf die Trailer-Premiere einzuheizen. Cardi B wird in „F9“ zu sehen sein sowie auch Ludacris, der schon längst zum festen Cast zählt.

Rasante Action und John Cena als Gegner

Die Handlung steigt damit ein, dass Dom Toretto mit seinem Sohn Brian (benannt nach Brian O’Conner, gespielt vom verstorbenen Paul Walker) und Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) auf eine Farm gezogen sind. Die Ruhe währt jedoch nicht lange und sie sind sich der nahenden Gefahr bewusst.

Als prominentester Neuzugang im neuesten Teil des „Fast & Furious“-Franchises gibt sich John Cena die Ehre, der als skrupelloser Attentäter und High-Performance-Fahrer auftritt. Es handelt sich bei ihm ausgerechnet um Doms im Stich gelassenen Bruder Jacob. Eine freudige Familienzusammenkunft braucht aber gar nicht erst erwartet zu werden. Er will Dom nämlich tot sehen. Dom und seine Crew vereinen sich, um eine welterschütternde Verschwörung zu vereiteln, die von Jacob angeführt wird.

Dementsprechend werden wir in „F9“ zahlreiche Explosionen, Nitro-Boosts und furiose Stunts erleben, die die Reihe mittlerweile auszeichnen.

Zum Cast gehören Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B und Finn Cole. Für die Regie zeichnet sich wieder Justin Lin verantwortlich.

Jetzt den ersten Trailer zu Fast & Furious 9 ansehen:

„Fast & Furious 9“ startet am 21. Mai 2020 in den deutschen Kinos. Der neueste Trailer kann hier angesehen werden:

Noch mehr Fast & Furious

„F9“ wird die Weichen für den 10. Teil der Reihe stellen, der als großes Finale geplant ist und am 2. April 2021 in die Kinos kommen soll. Doch auch abseits der Hauptreihe wird Vollgas gegeben. Der erste Spin-Off-Film „Fast & Furious: Hobbs and Shaw“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson und Jason Statham lief letztes Jahr in den Kinos und ist bereits auf DVD und Blu-ray erschienen.

Die Spin-Off-Serie „Fast & Furious: Spy Racers“ gibt es auf Netflix zu sehen. Mit „Fast & Furious: Crossroads“ ist außerdem ein Videospiel geplant.