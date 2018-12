Far Cry: New Dawn - Weitere Details zum Shooter veröffentlicht

Die Ankündigung des Shooters Far Cry: New Dawn war eine der größten Überraschungen der Game Awards 2018. Jetzt hat Ubisoft neue Details zum Endzeit-Actiontitel verraten, der 17 Jahre nach den Geschehnissen von Far Cry 5 spielt.

Im Rahmen der Game Awards 2018 kündigte Ubisoft mit Far Cry: New Dawn den neuesten Ableger der beliebten Shooter-Reihe offiziell an. Jetzt liefern die Verantwortlichen zahlreiche weitere Details zum Open-World-Actionspiel nach.

Zurück in Hope County

Far Cry: New Dawn schickt euch, 17 Jahre nach den Geschehnissen von Far Cry 5, zurück in den fiktiven Staat Hope County, Montana. Nach der verheerenden Atomkatastrophe kehrt ihr in den beschaulichen US-Bundesstaat zurück, der sich im Vergleich zum diesjährigen Ableger radikal verändert hat.

Die Überlebenden stehen einer neuen Bedrohung in Form der brutalen Highwaymen gegenüber, angeführt von den beiden Zwillingen Mickey und Lou. Die beiden Schwestern kennen nichts anderes als das trostlose Ödland und beanspruchen gemeinsam mit ihrer Gruppierung alle noch verfügbaren Ressourcen, die das Land zu bieten hat.

Natürlich ist es in Far Cry: New Dawn an euch gelegen, diese Bedrohung zurückzudrängen. Das gelingt euch, indem ihr die Überlebenden für eure Zwecke rekrutiert, unerwartete Allianzen bildet und provisorische Waffen zusammenschustert, mit denen ihr euch der gefährlichen Highwayment entledigt.

Als Basis dient euch dazu die letzte Bastion der Überlebenden namens Prosperity, in der ihr provisorische Waffen und Fahrzeuge herstellen und eure Verbündeten ausbilden könnt – darunter befinden sich einige bekannte Gesichter, aber auch gänzlich neue Charaktere.

Im Verlauf des Spiels sollt ihr eure Basis auch aufwerten und mit neuen Waffen und Verteidigungsanlagen ausstatten können. Außerdem dient die Basis als Startpunkt für die neuartigen Expeditionen.

Dabei handelt es sich um neuartige Missionen, in denen ihr die Open World verlassen und abwechslungsreiche Schauplätze in den USA erkunden könnt. Darunter Sumpfgebiete, Canyons, malerische Küsten und viele mehr.

Entwickelt wird das Spiel von Ubisoft Montreal mit Unterstützung von Ubisoft Shanghai, Ubisoft Kiew und Ubisoft Bukarest. Das Spiel ist als eigenständige Fortsetzung von Far Cry 5 konzipiert, in dem auch der Koop-Modus für zwei Spieler zurückkehren soll.

Trotzdem handelt es sich dabei scheinbar nicht um einen Vollpreis-Titel, wie aus der Auflistung von Amazon hervorgeht. Dort kostet das Spiel rund 45 Euro. Erscheinen wird Far Cry: New Dawn am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und die Xbox One. Doch ihr könnt den Titel schon jetzt vorbestellen:

