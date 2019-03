Far Cry: New Dawn - Ubisoft stellt die besten Easter-Eggs in einem Video vor

Die Apokalypse ist nicht immer nur grau und trist, wie der Shooter Far Cry: New Dawn eindrucksvoll unter Beweis stellt. Darin verbindet Ubisoft das düstere Endzeit-Setting mit satten Farben und einer gehörigen Prise Humor. Natürlich dürfen auch witzige Easter-Eggs nicht fehlen, die die Macher jetzt in einem neuen Video präsentieren.

Der Open-World-Shooter Far Cry: New Dawn hat in unserem Test genau unseren Geschmack getroffen. Unter anderem, weil sich das Spiel selbst nicht allzu ernst nimmt. Ein Beispiel hierfür sind die coolen Easter-Eggs, die ihr in Hope County finden könnt.

Far Cry: New Dawn Test - Trotz kleiner Schwächen genau unser Geschmack!

Die Easter-Eggs in Far Cry: New Dawn

In einem neuen Video zeigen die Macher einige der besten Easter-Eggs, die ihr in der Welt von „Far Cry: New Dawn“ finden könnt. Darin nimmt der Shooter zahlreiche andere Spiele oder Filme gekonnt auf die Schippe.

Besonders dem Einhorn wird im Spiel eine besondere Rolle zuteil. Vom glitzernden Einhorn-Flammenwerfer über das Outfit im Look des Fabelwesens. Auch Fans von „Indiana Jones“ kommen mit einem Easter-Egg auf ihre Kosten, das auf den vierten Teil der Actionfilm-Reihe anspielt.

In weiteren lustigen Anspielungen kommt ihr als Kenner der Ubisoft-Marken wie „Splinter Cell“ oder „Assassin’s Creed“ voll auf eure Kosten. Allerdings handelt es sich bei dem unten eingebetteten Video nur um eine kleine Auswahl der Easter-Eggs, die ihr tatsächlich finden könnt. Lustig sind sie aber allemal!

Far Cry: New Dawn ''It’s Raining Men'': Ubisoft veröffentlicht Live Action-Trailer ''Doppelt so böse''

Wir sind unter anderem auf eine Figur von Fiesling Vass gestoßen und haben Sam Fishers Tarnanzug gefunden. Habt ihr auf eurer Reise durch Hope County andere Anspielungen oder lustige Details entdeckt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.