Far Cry: New Dawn - Neuer Teil vor Ankündigung geleakt

Ein Händler hat Far Cry: New Dawn vor der vollständigen Ankündigung geleakt. Bislang war lediglich bekannt, dass der Trailer in dieser Nacht erscheinen wird. Wir haben einige Informationen zum kommenden Release.

Eigentlich sollte Far Cry: New Dawn erst in einigen Stunden offiziell angekündigt werden, nun erfolgte die Enthüllung früher als geplant. Ein Online-Händler leakte das offizielle Cover sowie diverse Informationen zum Shooter.

Es handelt sich anscheinend um ein postapokalyptisches Szenarion, das in der selben Region spielt wie Far Cry 5. Auf dem Cover sind zwei Frauen zu sehen, die offenbar die neuen Bösewichte darstellen, sowie ein Mann, der an ein Auto gefesselt wurde.

Far Cry: New Dawn Neuer Teil kommt, erster Trailer ist hier

Mehr Details in wenigen Stunden

Gestern teaserte Ubisoft einen neuen Teil offiziell an und verkündete, dass mehr Informationen in der heutigen Nacht bei den Game Awards 2018 enthüllt werden. Die vollständige Enthüllung soll unter anderem einen Trailer aufweisen, der mehr Details zur Story zeigt.

Wir haben den kleinen Teaser, der wenige Infos enthielt, unten eingebunden. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in wenigen Stunden.