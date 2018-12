Far Cry: New Dawn - Neuer Teil kommt, erster Trailer ist hier

Ubisoft hat auf sämtlichen Plattformen ein brandneues Far Cry angekündigt. Dieses dürfte im kommenden Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Die vollständige Enthüllung soll morgen stattfinden.

Morgen wird ein brandneues Far Cry enthüllt, das offensichtlich 2019 erscheinen soll. Auf YouTube wurde ein Teaser Trailer hochgeladen, der erste Eindrücke vom Shooter zeigt. Das neue Far Cry soll für Xbox One, PS4, PS4 Pro und PC erscheinen.

Im Hintergrund erklärt der Sprecher folgendes:

„Keiner von uns war auf das Ende vorbereitet.“ „Die Flammen haben alles verschlungen.“ „Und als der Tod durch unser Tal kam, wurde unsere Welt kalt und dunkel.“ „Die Jahre des Regens. Der heulende Wind. Machte den Weg frei für den blauen Himmel.“ „Eine neue Welt entstand.“ „Wir fühlten Hoffnung.“ „Wir lagen falsch.“

Spinoff zu Far Cry 5?

Aus dem Trailer geht hervor, dass es sich um ein Spinoff handeln könnte. Grund dafür ist die Region, die am Anfang des Trailers gezeigt wird und stark an Far Cry 5 erinnert.

Die vollständige Enthüllung erfolgt im Rahmen der Game Awards 2018, die morgen stattfinden. Manche Spieler vermuten, dass es sich um einen Titel im Stil von Far Cry: Blood Dragon handeln könnte.