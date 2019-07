Far Cry 5 - Der König der Löwen-Felsen in der Spielwelt nachgebaut

Redditor Duncs ist als Mojo Swoptops auf YouTube unterwegs und baut Filmkulissen in der Welt von „Far Cry 5“ nach, unter ihnen der berühmte Königsfelsen aus der Disneyverfilmung. Die Ergebnisse sind ziemlich beeindruckend.

Far Cry 5 bietet Weltenerstellern offenbar so einige Möglichkeiten bekannte Filmsettings originalgetreu nachzubauen. So hat Mojo Swoptops seine überaus bemerkenswerten Fähigkeiten angewandt, um den Königfelsen aus Disneys „Der König der Löwen“ in der Welt des Action-Adventures nachzubilden.

Eine gekonnte Illusion

Im ersten Moment könnte man denken, dass wir Ausschnitte aus der aktuellen Realverfilmung Der König Löwen zu Gesicht bekommen. Allerdings lässt sich mit dem unten eingebetteten Video nachvollziehen, dass Mojo Swoptops selbst das Setting in dem Ubisoft-Titel erstellt hat.

Auf Reddit schildert er amüsante Schwierigkeiten, die das detaillierte Erstellen mit sich brachte:

„Ich habe auch versucht, Adler zu platzieren, um die Tierwelt etwas abwechslungsreicher zu gestalten, aber sie griffen immer wieder meine Hirsche an und flogen mit ihnen davon. Es sorgte für eine sehr unterhaltsame Überraschung, als ich auf Play drückte, allerdings nicht sonderlich familienfreundlich mit dem Lion King-Thema.“

Der König der Löwen, The Office und Toy Story

Neben diesem widmet sich der Kulissenbauer noch anderen Filmen, wie dem Pixar-Klassiker„Toy Story“, dem Film „Die Reise ins Labyrinth“ aus dem Jahr 1986 und der Comedyserie „The Office“. Die jeweiligen Entstehungsprozesse sind allesamt auf seinem Kanal einsehbar – und die Resultate sind wirklich eindrucksvoll.