Fallout - Amazon listet neues Bethesda-Spiel mit Countdown

Amazon hat ein neues Bethesda-Spiel gelistet. Dieses soll für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Auch wenn kein Name genannt wird, ist zumindest ein für die Fallout-Reihe typisches Video beigefügt.

Bei Bethesda scheint man möglicherweise ein weiteres Fallout-Spiel zu planen. Dies geht aus einer aktuellen Listung hervor, die beim Online-Versandhändler Amazon erfolgt ist.

Der Titel wird derzeit ausdrücklich als Platzhalter gelistet, sodass auch kein Name genannt wird. Es sieht allerdings so aus, als würde er für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und über eine Standard Edition, Deluxe Edition und Collector's Edition verfügen.

Kommt da ein Remastered?

Auch wenn keinerlei Informationen zum Spiel vorhanden sind, deutet ein eingebettetes Video stark auf die Fallout-Reihe hin. Der in schwarz-weiß gehaltene Countdown tauchte in der Vergangenheit nämlich schon des Öfteren in diversen Fallout-Videos auf.

Was könnte es sein? Im vergangenen Jahr hofften viele Spieler auf Fallout 3 Remastered oder Fallout: New Vegas Remastered. Ob das letztendlich der Fall sein wird, wissen wir aktuell nicht.