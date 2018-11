Fallout 76 - Vernichtende Wertungen und Tests: Das schlechteste Bethesda-Spiel?

Diverse Tests und Wertungen zu Fallout 76 sind erschienen und fallen bislang alles andere als positiv aus. Zahlreiche Tester bescheinigen, dass es sich hierbei um das bislang schlechteste Bethesda-Spiel aller Zeiten handeln könnte.

Eine Woche ist Fallout 76 inzwischen alt und langsam aber sicher trudeln bereits die ersten Tests ein. Auch wenn noch nicht allzu viele veröffentlicht wurden, zeichnet sich schon jetzt ein nahezu vernichtendes Bild ab.

Die ersten Eindrücke, die aus der offiziellen Beta hervorgingen, scheinen sich zum Release also bestätigt zu haben. Entwickler Bethesda scheint in vielerlei Hinsicht alles andere als ein Meisterwerk kreiert zu haben, das unter einer Vielzahl an Problemen leidet. Einige dürften sicherlich auch darauf zurückzuführen sein, dass es sich hierbei um den ersten Multiplayer-Titel des Studios handelt.

Mit einer aktuellen Durchschnittswertung von 55, die sich jederzeit noch verändern könnte, gilt Fallout 76 derzeit als das schlechteste Spiel der Bethesda Game Studios.

Opencritic-Durchschnittswertung: 55

Wir haben uns einige Meinungen angeschaut und listen sie euch im Folgenden auf.