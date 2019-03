Fallout 76 - Ein Spieler lockt andere per Labyrinth in eine Todesfalle

Normalerweise gilt in „Fallout 76“ Zusammenarbeit als höchstes Gebot. Doch natürlich ist es viel lustiger, seine Mitspieler in eine perfide Falle zu locken. In der dann auch noch eine fiese Todeskralle auf sie wartet.

Wenn ihr aktuell Fallout 76 zockt, könntet ihr eine seltsame Begegnung haben. Ein Spieler rennt in den großen HUBs der Spielwelt herum und winkt anderen dabei freundlich zu. In seiner Nähe steht ein eigens errichtetes Labyrinth, das groß mit „Beat the Maze“ (zu Deutsch: „Bezwinge das Labyrinth“) lockt.

Eine Falle für alle neugierigen Spieler

Doch hinter der Konstruktion von Youtuber „aswiftkickinthejunk“ verbirgt sich tatsächlich nur eine perfide Falle, die nichtsahnende Spieler anlocken soll. Sobald ihr das Labyrinth betretet, schließt die Tür hinter euch und der Kampf um Leben und Tod beginnt. Dabei werdet ihr dann auch noch von dem einst so freundlichen Mitspieler beobachtet.

Denn statt hier nur eine Suche nach dem Ausgang zu starten - den es möglicherweise überhaupt nicht gibt - stampft euch plötzlich eine Todeskralle entgegen. Diese fiersen Kreaturen gehören zu den ikonischen Gegnern der Fallout-Reihe und werden auch in „Fallout 76“ ihrem Namen mehr als gerecht.

Sollte euch also demnächst also jemand zu einem freundlichen Rätsel in „Fallout 76“ einladen, überlegt euch lieber zweimal, ob ihr das Angebot annehmt.