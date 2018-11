Fallout 76 - Server und Support sind für die Ewigkeit geplant

Bethesdas PR-Chef Pete Hines gab in einem Interview Auskunft darüber, wie sich der Support für Fallout 76 in den folgenden Jahren gestalten und wie langfristig das kommende Online-Spiel angelegt sein wird.

In einem aktuellen Interview mit den Kollegen von Gamespot äußerte sich Pete Hines zu der Zukunft des Online-Multiplayer-Games Fallout 76.

„Für immer“ oder „nie endend“ sind dabei Worte, die in diesem Zusammenhang gefallen sind und stellvertretend für die Langlebigkeit stehen, die für das Spiel vorgesehen ist und eine langjährigen Server-Unterstützung miteinschließt.

Denn aktuell möchte sich Bethesda nicht auf ein mögliches Ende oder den zukünftigen Verlust von Spielern fokussieren, sondern davon ausgehen, dass ein Online-Spiel dieser Art eine lange Zeit überdauern kann, indem es entsprechend ausgebaut wird. Hines formuliert dies wie folgt:

“Wir werden weitermachen so lange es Leute gibt, die [Fallout 76] spielen und es keine Anzeichen gibt, dass es weniger werden. Vielleicht wechseln wir eines Tages auf private Server oder was auch immer in den folgenden Jahren passiert; Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt ein Zeitpunkt, wo es ohnehin keine Rolle mehr spielt. Aber… dies ist ein gigantisches Franchise und eine massive Verpflichtung. Wir engagieren uns, es niemals enden zu lassen und es auf einer nachhaltigen Grundlage fortzusetzen."