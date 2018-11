Fallout 76 - Reclamation Day ist jetzt ein offizieller Feiertag

Jeder Fallout-Fan weiß Bescheid, wenn wir vom Reclamation Day sprechen. Es bezeichnet den Tag, an dem die Bewohner aus den Vaults hervor kommen und voller Mut im Herzen und den Waffen in den Händen das Ödland zurückerobern. Bisher wurde dieses Event höchstens privat von Fans des Franchises gefeiert, offiziell war dieser Feiertag bisher jedoch nicht.

Fallout 76 hat sich West Virginia als Vorbild genommen und so eine Multiplayer-Welt erschaffen, die dem Staat ähnelt. Das scheint auch den Gouverneur des Staates zu gefallen, denn er hat sich dazu entschlossen, diesen Reclamation Day als offiziellen Festtag in West Virginia eintragen zu lassen. Da steckt wohl ein wahres Zockerherz in dem Politiker.

Nach dem Post der Bethesda Game Studios auf Twitter, wird der Reclamation Day am 14. November 2018 gefeiert. Das ist das Releasedatum des Spiels.

Thank you West Virginia! Your beautiful state has been an incredible canvas for #Fallout76, and the support from your community has been truly wonderful.



We’re proud and humbled by your Reclamation Day Proclamation. 🙏 #AlmostHeaven pic.twitter.com/VNaCLcEMSU